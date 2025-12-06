職場で配りたい「群馬県のお土産」ランキング！ 2位「七福神あられ」、1位は？ 【2025年調査】
年末が近づき、親戚や職場への手土産に悩む時期になりました。日頃の感謝を伝える贈り物は、定番でありながらもセンスが光る一品を選びたいものです。
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「職場へのお土産に関するアンケート」を実施しました。
その中から、職場で配りたい「群馬県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「えび、青のり、しそ、バター、唐がらし、チーズ、カレーの7種類の味があり、可愛い七福神のパッケージで配りたいです」（50代女性／広島県）、「数も入っていて配りやすい。食べやすくて美味しい」（40代女性／群馬県）、「なるべくアレルギーを持つ人が多い原材料を含んでいないもの、食の好みで嫌われにくいものを選ぶから」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「日持ちが長く、1箱に20個ほど入っているため配りやすいのと、万人受けする味でかつおしゃれな包装なので相手を選ばず配りやすいと思いました」（20代女性／兵庫県）、「群馬といったらこのお菓子は美味しいです。皆に喜ばれます」（50代女性／長野県）、「全国的に有名で知名度が高く、個包装で日持ちもするため職場配りに最適。サクサクのラスクと上品な甘さで幅広い層に喜ばれるから」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：七福神あられ（幸煎餅）／29票群馬県を代表する米菓の老舗が手掛ける、7種類の味が楽しめるあられの詰め合わせです。このあられは、それぞれの味に七福神にちなんだ名前が付けられています。のり、チーズ、唐辛子など、バリエーション豊かな味が楽しめ、誰もが好きな味を見つけられるのが魅力。たくさんの人に配りやすい個包装である点も、職場のばらまき土産としてぴったりです。
回答者からは「えび、青のり、しそ、バター、唐がらし、チーズ、カレーの7種類の味があり、可愛い七福神のパッケージで配りたいです」（50代女性／広島県）、「数も入っていて配りやすい。食べやすくて美味しい」（40代女性／群馬県）、「なるべくアレルギーを持つ人が多い原材料を含んでいないもの、食の好みで嫌われにくいものを選ぶから」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：グーテ・デ・ロワ（ガトーフェスタハラダ）／85票群馬県高崎市に本社を置く洋菓子店が製造・販売するラスクです。フランスパンをベースに作られたサクサクとした食感と、上質なバターの香りが特徴。群馬県を代表するブランドとして全国的に知名度が高く、間違いのないお土産として絶大な支持を得ています。季節限定のラスクも人気ですが、レギュラー商品も通年で喜ばれるため、職場への手土産として圧倒的な票を集めました。
回答者からは「日持ちが長く、1箱に20個ほど入っているため配りやすいのと、万人受けする味でかつおしゃれな包装なので相手を選ばず配りやすいと思いました」（20代女性／兵庫県）、「群馬といったらこのお菓子は美味しいです。皆に喜ばれます」（50代女性／長野県）、「全国的に有名で知名度が高く、個包装で日持ちもするため職場配りに最適。サクサクのラスクと上品な甘さで幅広い層に喜ばれるから」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
