3連覇狙う桐蔭学園は激戦区に 全国高校ラグビー大会組み合わせ決まる 佐賀工、東福岡も強豪と初戦の可能性
全国高校ラグビー大会（27日〜来年1月7日・花園）の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われ3回戦までのカードが決まった。3連覇を狙う桐蔭学園（神奈川第1）は2回戦からのシードだが、茗渓学園（茨城）―常翔学園（大阪第2）の勝者と戦う激戦区に入った。
44大会連続出場でシード校の佐賀工も2回戦で東海大大阪仰星（大阪第1）と坂出一（香川）の勝者を迎え撃つ厳しい組み合わせ。
3大会ぶりの優勝を狙う東福岡（福岡第1）はシード校のため2回戦からの登場で、初戦は石見智翠館（島根）と早実（東京第2）の勝者と戦う好カードとなった。
5大会ぶり出場の筑紫（福岡第2）は城東（徳島）と対戦。長崎北陽台は富山第一と、前回大会8強の大分東明は若狭東（福井）と戦う。
今年は記念大会のため56校が出場。準々決勝以降の組み合わせは再抽選で決まる。
全国高校ラグビー大会組み合わせ
【1回戦】
１東海大大阪仰星―坂出第一（香川）
２中部大春日丘（愛知）―岐阜聖徳学園
３大分東明−若狭東（福井）
４昌平（埼玉）―四日市工（三重）
５遠軽（北北海道）―尾道（広島）
６茗渓学園（茨城）―常翔学園（大阪）
７石見智翠館（島根）―早稲田実（東京）
８青森山田―慶応志木（埼玉）
９鹿児島実―コザ（沖縄）
10筑紫（福岡）―城東（徳島）
11聖光学院（福島）―近大和歌山
12明和県央（秋田）―山梨学院
13倉敷（岡山）―土佐塾（高知）
14盛岡工（岩手）―高鍋（宮崎）
15長崎北陽台―富山第一
16立命館慶祥（南北海道）―仙台育英（宮城）
17専大松戸（千葉）―秋田工
18光泉カトリック（滋賀）―山形中央
19倉吉東（鳥取）―飯田（長野）
20高川学園（山口）―目黒学院（東京）
21日本航空石川―北越（新潟）
22関西学院（兵庫）―九州学院（熊本）
23流通経大柏（千葉）―名古屋（愛知）
【2回戦】
佐賀工★−１の勝者
２の勝者−３の勝者
４の勝者−５の勝者
６の勝者−桐蔭学園（神奈川）★
東福岡★−７の勝者
８の勝者−９の勝者
１０の勝者−１１の勝者
１２の勝者−東海大相模（神奈川）★
京都成章★−１３の勝者
１４の勝者−１５の勝者
１６の勝者−１７の勝者
１８の勝者−御所実（奈良）★
大阪桐蔭★−１９の勝者
２０の勝者−２１の勝者
２２の勝者−２３の勝者
２４の勝者−国学院栃木★
★はシード校