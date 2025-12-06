全国高校ラグビー大会（27日〜来年1月7日・花園）の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われ3回戦までのカードが決まった。3連覇を狙う桐蔭学園（神奈川第1）は2回戦からのシードだが、茗渓学園（茨城）―常翔学園（大阪第2）の勝者と戦う激戦区に入った。

44大会連続出場でシード校の佐賀工も2回戦で東海大大阪仰星（大阪第1）と坂出一（香川）の勝者を迎え撃つ厳しい組み合わせ。

3大会ぶりの優勝を狙う東福岡（福岡第1）はシード校のため2回戦からの登場で、初戦は石見智翠館（島根）と早実（東京第2）の勝者と戦う好カードとなった。

5大会ぶり出場の筑紫（福岡第2）は城東（徳島）と対戦。長崎北陽台は富山第一と、前回大会8強の大分東明は若狭東（福井）と戦う。

今年は記念大会のため56校が出場。準々決勝以降の組み合わせは再抽選で決まる。

全国高校ラグビー大会組み合わせ

【1回戦】

１東海大大阪仰星―坂出第一（香川）

２中部大春日丘（愛知）―岐阜聖徳学園

３大分東明−若狭東（福井）

４昌平（埼玉）―四日市工（三重）

５遠軽（北北海道）―尾道（広島）

６茗渓学園（茨城）―常翔学園（大阪）

７石見智翠館（島根）―早稲田実（東京）

８青森山田―慶応志木（埼玉）

９鹿児島実―コザ（沖縄）

10筑紫（福岡）―城東（徳島）

11聖光学院（福島）―近大和歌山

12明和県央（秋田）―山梨学院

13倉敷（岡山）―土佐塾（高知）

14盛岡工（岩手）―高鍋（宮崎）

15長崎北陽台―富山第一

16立命館慶祥（南北海道）―仙台育英（宮城）

17専大松戸（千葉）―秋田工

18光泉カトリック（滋賀）―山形中央

19倉吉東（鳥取）―飯田（長野）

20高川学園（山口）―目黒学院（東京）

21日本航空石川―北越（新潟）

22関西学院（兵庫）―九州学院（熊本）

23流通経大柏（千葉）―名古屋（愛知）

【2回戦】

佐賀工★−１の勝者

２の勝者−３の勝者

４の勝者−５の勝者

６の勝者−桐蔭学園（神奈川）★

東福岡★−７の勝者

８の勝者−９の勝者

１０の勝者−１１の勝者

１２の勝者−東海大相模（神奈川）★

京都成章★−１３の勝者

１４の勝者−１５の勝者

１６の勝者−１７の勝者

１８の勝者−御所実（奈良）★

大阪桐蔭★−１９の勝者

２０の勝者−２１の勝者

２２の勝者−２３の勝者

２４の勝者−国学院栃木★

★はシード校