中国・上海でのコンサートが中止となった歌手の浜崎あゆみ（47）が、今後への思いをつづった。

【映像】浜崎あゆみ、本番さながらのパフォーマンスを行った様子を公開

2人の息子が公園の遊具で遊んでいる写真や、自宅に飾った巨大なクリスマスツリーをながめる姿など、プライベートの様子をInstagramで紹介している浜崎。

現在、アジアツアーを開催しており、リハーサルに励む様子や、ステージに立つ写真など、歌手としての姿も発信している。

本番さながらのパフォーマンスを行った様子を公開

11月29日には、中国・上海での公演が予定されていたが、日中関係の緊張が高まる中、急遽中止に。翌日の投稿では、14,000席の空席を前に、本番さながらのパフォーマンスを行った様子を公開し、次のようにコメントしている。

「世界中のTA（ファン）から寄せられた大きな愛を感じ、私にとって忘れられないステージとなりました。このステージを支えてくれた、中国と日本の200人のスタッフ バンドメンバー、ダンサーの皆さんに、心から感謝しています」

12月4日に更新したストーリーズでは、「浄化して感謝して手放して、新たな事へ進もう」と今後についての思いを明かしている。（『ABEMA NEWS』より）