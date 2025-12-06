綱啓永＆BE:FIRST JUNON、舞台あいさつ直前に白熱の対決「本気でぶつかりたい」「実力が拮抗」
俳優の綱啓永、JUNON（BE:FIRST）が6日、都内で行われた映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』公開記念の舞台あいさつに登壇した。
【写真】木戸大聖や綱啓永、JUNONらも参加した舞台あいさつの模様
作品に関連して“正面からぶつかりたい人”を話すことに。木戸大聖と上杉柊平は撮影地の沖縄でゴルフ対決をしていたエピソードを披露。続く順番だったJUNONは「ぶつかりたくないです。めんどくさいので」と平和主義ながら「啓永とさっきまでサッカーゲームをやっていて引き分けで終わったので本気でぶつかりたい」とちょっとだけ闘志を見せた。綱は「全く同じこと言おうと思っていました（笑）。実力が拮抗していて。さっきもギリギリで僕が1点決めて2対2でした」と仲良しエピソードを語っていた。
原作は、にいさとるによる同名漫画。ケンカだけが取り柄の孤独な高校生・桜遥がてっぺんを目指して入学した風鈴高校を舞台に、戸惑いながらも仲間と出会い、街を守る闘いに身を投じる姿を描く。かつて不良の巣窟だった同校は街を守る存在“防風鈴（WIND BREAKER）”に変ぼうしており、力の絶対信仰を掲げる最凶集団との闘いを繰り広げる。
イベントには、水上恒司、木戸大聖、八木莉可子、濱尾ノリタカ、上杉柊平、萩原健太郎監督も参加した。
