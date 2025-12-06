“令和の峰不二子”の異名を持つモデルでインフルエンサーの阿部なつきが12月6日、広島・広島グリーンアリーナにて開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC 広島 2025）に出演。タイトなピチピチドレスでステージに登場すると、極上のボディラインが確認でき、その姿に「ほんまに峰不二子やん」など驚きの声が寄せられた。

【映像】タイトなピチピチドレスで登場した阿部なつき（全身姿も）

「HIROMAZ HOLDINGS presents HIROSHIMA MIARI AUDITION AWARDS STAGE」に登場した阿部はベージュ系の光沢感あるドレス姿でランウェイを闊歩。ステージの先端に辿り着くと、ポージングを決めながら柔らかな笑顔を浮かべた。

「すごいスタイルだ」驚きの声

タイトなドレスからは極上のスタイルを確認することができ、ファンは「ボディラインえぐい」「ほんまに峰不二子やん」「すごいスタイルだ」などと驚きの声を寄せていた。

阿部は1999年10月6日生まれの26歳。その美貌と抜群のスタイルから「令和の峰不二子」と称されている。2024年4月には「週刊プレイボーイ」で週刊誌グラビア初登場を果たし、同年にドラマ「ミス・ターゲット」にも出演。近年はモデルやバラエティ番組、ドラマなど幅広く活躍している。

「TGC 広島 2025」は「笑顔でつながる、未来を共に描くー」という意味が込められた「UNITE THE SMILE」をテーマに開催。さまざまなモデル・タレント・インフルエンサーがランウェイを歩き、Da-iCE、FRUITS ZIPPER、THE RAMPAGE、STU48などのライブパフォーマンスも行われる。MCを務めるのはウエンツ瑛士、中川安奈フリーアナウンサー。（ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025 / ABEMA SPECIALチャンネルより）