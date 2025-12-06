佐々木希、プリーツミニスカコーデに絶賛の声「スタイル完璧」「美脚」と反響
【モデルプレス＝2025/12/06】女優の佐々木希が12月5日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニスカート姿を公開した。
【写真】37歳2児の母女優「美脚」プリーツミニスカコーデ
佐々木は「FENDIのアイコンバッグ・ピーカブーと一緒に撮影していただきました」とコメント。「デニムのお洋服もとても可愛いかったな」と記し、デニムのジャケットにブラウンのプリーツミニスカート、ロングブーツにバッグを合わせたコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンからは「まぶしすぎる」「女神様」「スタイル完璧」「美しすぎて時が止まった」「美脚」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆佐々木希、美脚際立つミニスカ姿公開
◆佐々木希の投稿に反響
