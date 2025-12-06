スノーボードクロス元日本代表の岩垂かれん（31）が6日までに自身のインスタグラムで結婚したことを発表した。

「ご報告が2つあります」として「／誉減嚢發離僉璽肇福爾鳩觝Г靴泙靴拭´◆悒潺薀痢Ε灰襯謄ナ冬季五輪』現地取材に行きます」と報告。猫の指にキラリと光るダイヤモンドの指輪の写真も投稿し、「P.S.ゆきおくん、指貸してくれてありがとう」とつづった。

岩垂は小4で競技を始め、15歳でスノーボードクロスの最年少プロ資格を取得。2011〜13年国内プロツアーランキング1位の実績を持つ。17歳で日本代表入りし18年平昌五輪を目指したが、16年夏に引退した。平昌五輪ではNHKの五輪番組でゲスト解説を担当し、爽やかなルックスと分かりやすい解説で話題に。18年からは芸能事務所「セント・フォース」に所属している。

「実は3年前から『スポーツナビ』という会社で働いていて今回のミラノ五輪ではスポーツナビの記者として現地から取材コラムなどをお届けする予定です！」と現在の仕事についても明かし、「『こんな情報が見たい』『こういうところが知りたい』というご意見も、ぜひお待ちしています」と呼び掛けた。