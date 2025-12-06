バイきんぐ西村瑞樹（48）が5日、フジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。番組初出演に加え、相方小峠英二（49）と一緒に出演できたことを喜んだ。

番組オープニングで、MC千鳥大悟から「今日はバイきんぐさんが」と敬語で紹介され「ということは西村さんまわしということで」と西村を大悟の左隣に着席させてサブMCに指定。緊張した面持ちの西村は、この時点でビール4杯を飲み干しており、ほろ酔いで「できるかなぁ」と腕組みしつつも目尻を下げてご満悦の様子だった。対面に座った小峠は「させない、させない…できるかな？ そんなギャンブル出ないよ」と西村のサブ扱いに反対の意を唱えた。

当の西村は「初めてなんですよ」と番組出演とサブMCがともに初体験であることを告白。大悟は「そうですよね」と確認した。西村は「初めてだし…小峠と一緒に出られるというのが無茶苦茶うれしくて」とネタ以外でコンビでのテレビ出演が珍しいことを告げた。小峠は「気持ち悪いよ」と頭を抱えて苦笑いを浮かべた。

大悟は「どんな番組でも小峠と一緒に出たい？」と西村の本意を確認。西村は「出たい。今日はいい酒が飲めそう」と狂喜乱舞して小峠との共演を素直に喜んだ。