グラドル都丸紗也華（29）が6日、都内で、2026年カレンダー発売記念イベントに出席した。

2年連続3度目。「こんな大きなカレンダーを2年連続でみなさんのおうちに飾っていただけて、うれしいです」と感想を述べた。

出来栄えは「バッチリです」と胸を張った。自己採点も100点満点中120点。「自分で写真を選んだので、好きなモノしか入っていない。大満足なカレンダーです」と満面の笑みでアピールした。

中でも9−10月のヒョウ柄水着は、本人によれば「初披露」で「攻めている」という。ポーズもヒョウ柄に合わせ“ガオポーズ”を披露。「普段あまりポーズをしないので、新たな私を見られるかなと思います」。

それでも、お気に入りは5−6月のカット。「ワンピース水着が好きで、横が透けているのもいい」とし、「ファンが似合っているといってくれるポニーテールもいいかな」。ビキニは「ヒモを結ぶのが大変なんです」と苦笑い。さらに、「女子はみんな分かると思いますが、ちょっと食べ過ぎても、おなかを隠せますから！」と力説した。

カレンダーの飾り場所は「本当は家中全部！ リビング、寝室、トイレに飾って欲しい」と欲張りアピール。だが、「一番は玄関で『行ってきます』『ただいま』を言って欲しい」と呼びかけた。