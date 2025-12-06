近鉄の2025年度年末年始ダイヤを確認しましょう。帰省や初詣客で混雑が予想されるこの時期、同社は大みそかから元旦にかけて一部線区を除いて終夜運転を実施するほか、伊勢方面などへの臨時列車を多数設定し、輸送力を増強します。2025年12月27日から2026年1月4日までは土・休日ダイヤを適用での運転となります。

深夜の伊勢参りへ！臨時特急「ひのとり」運行

大みそかから元旦にかけて、大阪難波駅・近鉄名古屋駅から伊勢方面（五十鈴川駅）へ、臨時特急「ひのとり」が各3往復運転されます。深夜0時台から2時台に出発し、早朝に伊勢エリアへ到着するため、混雑を避けた早朝参拝にも最適です。

【大阪方面発】

区間：大阪難波発 → 五十鈴川行き

発車時刻：0:00、1:00、2:00

【名古屋方面発】

区間：近鉄名古屋発 → 五十鈴川行き

発車時刻：0:15、1:00、2:00

※五十鈴川発の復路便（2:00〜4:00台発）も設定されています。3:35 五十鈴川発のみ大阪難波行きではなく大阪上本町行きとして運行。列車によって停車駅は異なります。

大晦日から元旦にかけて運転する臨時特急列車は、大阪地区33本、名古屋地区9本。臨時一般列車は大阪地区157本、名古屋地区33本です（いずれも運転区間の延長を含みます）。ケーブルカー・ロープウェイに関しては、生駒ケーブルで終夜運転を実施、西信貴ケーブルや葛城山ロープウェイでは臨時便を運転します。

伊勢神宮初詣に便利！大阪・名古屋方面からの臨時列車

伊勢神宮への初詣客に対応するため、元旦から大阪・名古屋方面から伊勢方面へ向かう臨時列車や運転区間の延長が行われます。

大阪上本町発着の臨時・延長列車（快速急行・急行）

大阪方面からは、午前中に伊勢方面へ向かう列車と、夕方に大阪へ戻る列車が増発・延長されます。

【臨時快速急行（大阪上本町発 五十鈴川行き）】

運転日：1月1日〜4日、10日〜12日

時刻：大阪上本町 7:41発⇒五十鈴川 9:53着

【延長急行（大阪上本町発 五十鈴川行き）】

運転日：1月1日〜4日、10日〜12日

時刻：大阪上本町 7:52発⇒五十鈴川 10:25着

備考：松阪〜五十鈴川間を延長運転

【延長快速急行（五十鈴川発 大阪上本町行き）】

運転日：1月1日〜4日、10日〜12日

時刻：五十鈴川 15:58発⇒大阪上本町 18:25着

備考：五十鈴川〜名張間を延長運転

近鉄名古屋発着の臨時・延長列車

名古屋方面からは、鳥羽発の普通列車のほか、近鉄名古屋駅と五十鈴川駅を結ぶ急行列車が延長運転されます。

【臨時普通（鳥羽発 宇治山田行き）】

運転日：1月1日〜4日

時刻：鳥羽 10:41発⇒宇治山田 10:55着

【延長急行（近鉄名古屋発 五十鈴川行き）】

運転日：1月1日〜4日、10日〜12日

主な時刻：近鉄名古屋 9:01発⇒五十鈴川 10:56着など

備考：松阪〜五十鈴川間を延長運転

【延長急行（五十鈴川発 近鉄名古屋行き）】

運転日：1月1日〜4日、10日〜12日

主な時刻：五十鈴川 11:34発⇒近鉄名古屋 13:25着など

備考：五十鈴川〜松阪間を延長運転

南大阪線も増発！橿原神宮への臨時列車

大阪阿部野橋駅から橿原神宮前方面へも、正月三が日を中心に臨時列車が運転されます。

大阪阿部野橋発着の臨時特急・急行

【臨時特急（大阪阿部野橋⇔橿原神宮前）】

運転日：1月1日〜3日

下り：大阪阿部野橋9:40発

上り：橿原神宮前10:44発

【臨時急行（大阪阿部野橋⇔橿原神宮前）】

運転日：1月1日〜3日

下り：大阪阿部野橋10:00発など

上り：橿原神宮前10:54発など

「2025-2026年末年始ダイヤ」概要

2025年12月27日(土)〜2026年1月4日(日)にかけて土・休日ダイヤで運行。主要路線では大晦日から元旦にかけて終夜運転を実施。年明けからは伊勢方面や橿原神宮方面への臨時列車を多数設定します。近鉄は「年末年始ダイヤのご案内」ページで越年時刻表を掲載しており、最新のダイヤ情報はそちらで確認できます。

