　ヴァンラーレ八戸は6日、石崎信弘監督(67)の退任が決定したことを発表した。「家庭の事情」が理由となる。

　石崎監督はこれまで数々のクラブを率いてきた百戦錬磨の名将で、2023年に八戸の指揮官に就任。昨年6月にはJリーグ史上初の通算800試合指揮を達成した。

　3年目の今季はJ3リーグ戦を2位でフィニッシュ。クラブ史上初のJ2昇格に導いた。

　石崎監督は公式サイト上で「クラブの悲願であったJ2昇格を果たし、新たなステージへ向かうこのタイミングで自分がチームを離れるのは大変心苦しい思いです」と述べ、「それでも家庭の事情により生活環境を変える必要があり、熟考の末、この決断に至りました」と説明している。

　続けて「J2という新たな舞台に挑むチームが、より大きな飛躍を遂げる事を心より願っています」と激励の言葉を送り、「3年間という間ではありましたが、本当にありがとうございました」と感謝を語った。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●石崎信弘

(いしざき・のぶひろ)

■生年月日

1958年3月14日(67歳)

■出身地

広島県

■選手歴

広島県立広島工業高-東京農業大-東芝

■指導歴

1991年〜1994年:東芝 コーチ

1995年〜1998年:NEC山形/モンテディオ山形 監督

1999年〜2001年:大分トリニータ 監督

2001年〜2003年:川崎フロンターレ 監督

2004年:清水エスパルス ヘッドコーチ、監督

2005年:東京ヴェルディ1969 コーチ、監督代行、監督

2006年〜2008年:柏レイソル 監督

2009年〜2012年:コンサドーレ札幌 監督

2013年:杭州緑城U-18 監督

2014年〜2016年:モンテディオ山形 監督

2017年〜2018年:テゲバジャーロ宮崎 監督

2018年〜2020年:藤枝MYFC 監督

2021年〜2022年:カターレ富山 監督

2023年〜2025年:ヴァンラーレ八戸 監督

■コメント

「この度、ヴァンラーレ八戸の監督を退任する事を決断いたしました。

クラブの悲願であったJ2昇格を果たし、新たなステージへ向かうこのタイミングで自分がチームを離れるのは大変心苦しい思いです。

それでも家庭の事情により生活環境を変える必要があり、熟考の末、この決断に至りました。

就任以来、選手.スタッフとともに日々努力を重ね、スポンサー、サポーターの皆さまの力強い後押しのお陰で、ここまでチームを前進させる事が出来ました。

支えて下さった全ての方々に心から感謝しています。

J2という新たな舞台に挑むチームが、より大きな飛躍を遂げる事を心より願っています。3年間という間ではありましたが、本当にありがとうございました。」