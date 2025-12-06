異例の決断の理由も語る…八戸の石崎信弘監督がJ2初昇格を置き土産に退任「大変心苦しい思い」
ヴァンラーレ八戸は6日、石崎信弘監督(67)の退任が決定したことを発表した。「家庭の事情」が理由となる。
石崎監督はこれまで数々のクラブを率いてきた百戦錬磨の名将で、2023年に八戸の指揮官に就任。昨年6月にはJリーグ史上初の通算800試合指揮を達成した。
3年目の今季はJ3リーグ戦を2位でフィニッシュ。クラブ史上初のJ2昇格に導いた。
石崎監督は公式サイト上で「クラブの悲願であったJ2昇格を果たし、新たなステージへ向かうこのタイミングで自分がチームを離れるのは大変心苦しい思いです」と述べ、「それでも家庭の事情により生活環境を変える必要があり、熟考の末、この決断に至りました」と説明している。
続けて「J2という新たな舞台に挑むチームが、より大きな飛躍を遂げる事を心より願っています」と激励の言葉を送り、「3年間という間ではありましたが、本当にありがとうございました」と感謝を語った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●石崎信弘
(いしざき・のぶひろ)
■生年月日
1958年3月14日(67歳)
■出身地
広島県
■選手歴
広島県立広島工業高-東京農業大-東芝
■指導歴
1991年〜1994年:東芝 コーチ
1995年〜1998年:NEC山形/モンテディオ山形 監督
1999年〜2001年:大分トリニータ 監督
2001年〜2003年:川崎フロンターレ 監督
2004年:清水エスパルス ヘッドコーチ、監督
2005年:東京ヴェルディ1969 コーチ、監督代行、監督
2006年〜2008年:柏レイソル 監督
2009年〜2012年:コンサドーレ札幌 監督
2013年:杭州緑城U-18 監督
2014年〜2016年:モンテディオ山形 監督
2017年〜2018年:テゲバジャーロ宮崎 監督
2018年〜2020年:藤枝MYFC 監督
2021年〜2022年:カターレ富山 監督
2023年〜2025年:ヴァンラーレ八戸 監督
■コメント
「この度、ヴァンラーレ八戸の監督を退任する事を決断いたしました。
クラブの悲願であったJ2昇格を果たし、新たなステージへ向かうこのタイミングで自分がチームを離れるのは大変心苦しい思いです。
それでも家庭の事情により生活環境を変える必要があり、熟考の末、この決断に至りました。
就任以来、選手.スタッフとともに日々努力を重ね、スポンサー、サポーターの皆さまの力強い後押しのお陰で、ここまでチームを前進させる事が出来ました。
支えて下さった全ての方々に心から感謝しています。
J2という新たな舞台に挑むチームが、より大きな飛躍を遂げる事を心より願っています。3年間という間ではありましたが、本当にありがとうございました。」
