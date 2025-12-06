新世代カメレオンロックバンド“13.3g”メジャーデビューを発表！デビュー曲が『Fate/strange Fake』EDテーマに決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

13.3g（読み：じゅうさんてんさんぐらむ）が12月6日、ソニーミュージックに所属しメジャーデビューすることを発表するとともに新アーティストビジュアルを公開した。。

■新アーティストビジュアルも公開

さらにメジャーデビューシングルとなる「潜在的なアイ」がTVアニメ『Fate/strange Fake』のエンディングテーマとなることが、12月6日に開催された『TVアニメ「Fate/strange Fake」プレミア先行上映会 ～オペラハウス破壊事件捜査チーム～』で発表された。

また、TVシリーズ第2弾“真”PV内では「潜在的なアイ」の一部を聴くことができる。こちらもぜひチェックしてみよう。

「潜在的なアイ」が収録されるメジャーデビューシングル「潜在的なアイ」は、2026年2月18日に発売。完全生産限定盤は、13.3gの世界観を踏襲したオリジナルジャケット、期間生産限定盤は『Fate/strange Fake』ファンにはたまらないカジノに興じるアーチャーと、アーチャーが無二の親友と認めるランサーが描かれたここだけの特別なジャケットとなってる。

13.3gは、2021年大阪で結成。ダンスミュージックやファンク、ポップスなど様々な音楽を取り込み表現するオルタナティブロックバンド。その表現の広さから新世代のカメレオンロックバンドと呼ばれる。

■リリース情報

2026.01.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「潜在的なアイ」

2026.02.18 ON SALE

SINGLE「潜在的なアイ」

