歌手の和田アキ子（75）が6日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。発売を心待ちにしているゲームを明かす場面があった。

和田は2月に発売されるゲームソフト「生き様 - 龍が如く 極３＆３外伝 SONG COLLECTION -」で国民的な人気を誇る大御所芸能人・アッコさんとして出演。劇中曲「ばかみたい」を歌唱する動画が公開され、それを見たリスナーから感想が寄せられた。

アシスタントの垣花正アナウンサーは「キャラクターもまんまなんですよね。アッコさんそのまんま」と笑うと、和田は「もうやってんですか？後でマネージャーに見せてもらいましょう」と話した。

SNSでも多くの意見が寄せられているため、「うれしいなあ」「ありがたいなあ」と和田。曲については「いい歌ですよ。でも昭和。もろ昭和。歌謡ポップスっていうか、昭和の。私に詞をいただいた時も前回歌ってらっしゃった方のを1回聴きました。男の人」とした。

ゲームの発売前にミニアルバムが発売され、和田の歌唱曲も収録されるといい、「イメージ膨らませてね。楽しみですね」とし、「いや、『龍が如く』は私も楽しみにしてるんですよ。私自身が出てますから」とキッパリ。

「うわー！」「ぐわん」「うげえ」とか叫ぶ言葉もいくつも収録したといい、「そういう乱闘シーンとかで使うんでしょうね。“あこさん、もうちょっとあの、一発入れられた時です”って。入れられた時はみんな“うわー”とか言うんですか？“他は何かありますか？”って。それ、“戻しちゃいけません”って。結構監督面白い人で“好きにやってください”って言われて、何通りかやって、だからそれがどういうふうに使われてるか。すっごい楽しみ」とした。