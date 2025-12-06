JUNON、BE:FIRSTの『WIND BREAKER』主題歌にしみじみ 水上恒司のむちゃぶりに苦笑い
俳優の水上恒司、JUNON（BE:FIRST）が6日、都内で行われた映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』公開記念の舞台あいさつに登壇した。
【写真】木戸大聖や綱啓永、JUNONらも参加した舞台あいさつの模様
主題歌はBE:FIRSTの「Stay Strong」となっており、杉下京太郎役を務めたJUNONも作詞に参加している。主題歌について、JUNONは「すごくうれしかったです。昨日も映画をバックにしたリリックビデオが公式から出た。それもカッコよくて。うれしい気持ちになりました」とにっこり。主演の水上は同曲について「カッコいいなと思いました。JUNONさんが杉下の格好で歌っているのを見たいと思いました」とむちゃぶりし、JUNONは苦笑いを浮かべていた。
原作は、にいさとるによる同名漫画。ケンカだけが取り柄の孤独な高校生・桜遥がてっぺんを目指して入学した風鈴高校を舞台に、戸惑いながらも仲間と出会い、街を守る闘いに身を投じる姿を描く。かつて不良の巣窟だった同校は街を守る存在“防風鈴（WIND BREAKER）”に変ぼうしており、力の絶対信仰を掲げる最凶集団との闘いを繰り広げる。
イベントには、木戸大聖、八木莉可子、綱啓永、濱尾ノリタカ、上杉柊平、萩原健太郎監督も参加した。
