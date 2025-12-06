女優の松下奈緒が、12月5日、公式Instagramを更新し、《12月になりまして、J-WAVE「KENEDIX CROSSROADS」のゲストはなんと！！咲ねーちゃんこと内田有紀さんにお越しいただきました》とつづり、内田とのツーショット写真を投稿した。『KENEDIX CROSSROADS』は、松下がナビゲーターをつとめるラジオ番組だ。

2人は、2018年のNHK連続テレビ小説『まんぷく』で共演。ヒロイン・福子（安藤サクラ）の姉・咲（内田）と克子（松下）を演じていた。

冒頭の投稿のコメント欄には『まんぷく』ファンから

《大好きな咲ねーちゃんと克子ねーちゃん！ほんとの姉妹のような仲良しショットとっても可愛いです》

《美人が2人集まると絵力がすごい》

などと驚く声が寄せられている。松下は1985年生まれの40歳。内田は1975年生まれの50歳だ。

「松下さんと内田さんは『まんぷく』以外にも共演していますが、朝ドラは撮影期間が長いこともあり、2人にとっても特別な作品なのでしょう。

『まんぷく』放送当時、2人は30代と40代だったわけですが、そのときから “美人姉妹” と大人気でした。特に内田さんが演じた咲は20代の設定で、『40代なのにまったく違和感がない』と話題になりました」（芸能記者）

『まんぷく』から7年。松下はMCをつとめる『朝だ！生です旅サラダ』（テレビ朝日系）に加え、2026年1月からはドラマ『夫に間違いありません』（フジテレビ系）の主演が決まっている。また女優業と並行して、ピアニストとしても活動中だ。

内田も、2025年はドラマ『続・続・最後から二番目の恋』（フジテレビ系）、『誘拐の日』（テレビ朝日系）、『ちはやふる‐めぐり‐』（日本テレビ系）にレギュラー出演するなど大忙しだった。

“朝ドラ美人姉妹” は、40代、50代になってさらに輝きを増しているようだ。