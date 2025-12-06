映画『ロマンティック・キラー』キスマイ・宮田俊哉、西垣匠、高杉真宙ら男子キャスト8名発表
上白石萌歌、なにわ男子・高橋恭平、INI・木村柾哉、FANTASTICS・中島颯太がクアトロ主演を務める映画『ロマンティック・キラー』より、杏子（上白石）にロマンティックを仕掛ける最後のロマンティック男子として、宮田俊哉（Kis‐My‐Ft2）、倉悠貴、醍醐虎汰朗、犬飼貴丈、西垣匠、ゆうたろう、高杉真宙、矢本悠馬の出演が発表された。併せて、彼らが登場するロマンティック襲来PV「集結編」が解禁となった。
【動画】キスマイ・宮田俊哉、倉悠貴、醍醐虎汰朗、犬飼貴丈、西垣匠、ゆうたろう、高杉真宙、矢本悠馬が出演決定！ ロマンティック襲来PV「集結編」
2022年にNetflixでアニメ化もされた百世渡の同名漫画を実写映画化。絶対に恋愛したくないJK（女子高生）に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛け、恋に落ちること間違いなしの胸キュン展開を、ヒロインがぶっ飛ばし続ける―という“ぶっ飛ばし系”ラブコメディーが繰り広げられる。
恋愛にまるで興味がないのに、ある日強制的にロマンティックな展開に巻き込まれることになる女子高生・星野杏子を演じるのは、上白石萌歌。そして、そんな杏子と急接近することになる3人の男子を、なにわ男子の高橋恭平、INIの木村柾哉、FANTASTICSの中島颯太が演じ、クアトロ主演を務める。そんな本作のメガホンを、英勉監督がとる。
これまで、與那城奨（JO1）、佐藤大樹（FANTASTICS）、藤原丈一郎（なにわ男子）、白濱亜嵐（GENERATIONS）、内藤秀一郎、豊田裕大という、杏子にロマンティックを仕掛ける数々のロマンティック男子が解禁されてきたが、ついに最後のロマンティック男子8名が解禁。
宮田俊哉、倉悠貴、醍醐虎汰朗、犬飼貴丈、西垣匠、ゆうたろう、高杉真宙、矢本悠馬がどんな役で、どんなシチュエーションで、どうやってロマンティックを仕掛けるのかは、今なお闇の中…。今回明らかになった豪華キャスト陣の登場シーンに期待が高まる。
併せて解禁されたロマンティック襲来PV「集結編」では、多くの男子生徒に追われ、追い詰められた杏子（上白石）の姿が…。ある日突然現れた魔法使いによって、強制的に押し寄せる“恋愛あるある”なシチュエーションに立ち向かうことになった杏子。総勢17名のロマンティック男子が仕掛けるロマンティック・トラップをすべてぶっ飛ばし、“ロマンティック・キラー”になれるのか？
映画『ロマンティック・キラー』は、12月12日全国公開。
