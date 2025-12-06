福山雅治、映画『新解釈・幕末伝』主題歌「龍」インスパイアムービーのフルver.公開
福山雅治が、映画『新解釈・幕末伝』の主題歌「龍」のインスパイアムービーのフルver.を公開した。
本楽曲は、福田雄一監督作品でムロツヨシと佐藤二朗のW主演による映画『新解釈・幕末伝』の主題歌で、11月29日にデジタルリリースされた。リリース初日には、オリコンデジタルシングル（単曲）デイリーランキング1位を筆頭に、iTunes、Amazon Music、レコチョク、mora、music.jp、mu-mo、AWA他、全19冠を獲得した。
今回公開された映像は、主題歌「龍」と映画本編映像がコラボレーションしたインスパイアムービーのフルバージョンとなる。
インスパイアムービーにて福山は、“袴にブーツ”という坂本龍馬を象徴するスタイルと精神性を取り入れている。それは、幕末という時代にいち早く西洋文化を取り入れ、独自のファッションを打ち出した龍馬の姿勢への2025年的“新解釈”とのこと。そのヴィジュアルイメージの基盤となったのは70〜80年代に登場したパンクやニューウェイブ。その潮流を汲むメイクとファッションで表現した2025年版の新しい“龍馬スタイル”を感じてほしい。
また本インスパイアムービーは、総合プロデュースを福山雅治、映像監督をARATA、スタイリングを二村毅、ヘアメイクを新宮利彦が担当。音楽と俳優としてのキャリアで培われた“撮る側、撮られる側”両面の感性での表現が「龍」という楽曲に集約されているとのこと。
◾️インスパイアムービークレジット
All Produce：Fukuyama Masaharu
Directed by ARATA
[Movie Crew]
Cinematographer：Yamazaki Hajime
Gaffer：Kokubo Ryosuke / Nikaido Yuzuru
Stylist：Nimura Tsuyoshi
Hair and Make up：Shingu Toshihiko
Technical Support：Kiyoi Toshiki
Camera Assistant：Kitahara Motoyuki
Gaffer Support：Yano Koji / Murakami Tomo
Stylist Assistant：Joguchi Naoki / Yokoyama Taiki/ Abe Keiko
Hair and Make up Assistant：Sato Honoka
Still Camera “Making”：Itabshi Junichi
Production manager：Ito Misaki / Tsuji Tatsumasa
Producer：Yabuki Takayuki
▼イメージヴィジュアルクレジット
All Produce：Fukuyama Masaharu
Photographer：Karima Kenta
Stylist：Nimura Tsuyoshi
Hair and Make up：Shingu Toshihiko
Artwork Coordinator：Sugawara Go
◾️「龍」
2025年11月29日（土）リリース
配信：https://masaharufukuyama.lnk.to/ryu
特設サイト：https://fukuyamamasaharu.com/ryu/
◾️『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』
監督：福山雅治
出演：福山雅治、柊木陽太
配給：松竹
製作：アミューズ
公開：2026年2月6日（金）
コピーライト：©︎2026Amuse Inc.