福山雅治が、映画『新解釈・幕末伝』の主題歌「龍」のインスパイアムービーのフルver.を公開した。

本楽曲は、福田雄一監督作品でムロツヨシと佐藤二朗のW主演による映画『新解釈・幕末伝』の主題歌で、11月29日にデジタルリリースされた。リリース初日には、オリコンデジタルシングル（単曲）デイリーランキング1位を筆頭に、iTunes、Amazon Music、レコチョク、mora、music.jp、mu-mo、AWA他、全19冠を獲得した。

今回公開された映像は、主題歌「龍」と映画本編映像がコラボレーションしたインスパイアムービーのフルバージョンとなる。

インスパイアムービーにて福山は、“袴にブーツ”という坂本龍馬を象徴するスタイルと精神性を取り入れている。それは、幕末という時代にいち早く西洋文化を取り入れ、独自のファッションを打ち出した龍馬の姿勢への2025年的“新解釈”とのこと。そのヴィジュアルイメージの基盤となったのは70〜80年代に登場したパンクやニューウェイブ。その潮流を汲むメイクとファッションで表現した2025年版の新しい“龍馬スタイル”を感じてほしい。

また本インスパイアムービーは、総合プロデュースを福山雅治、映像監督をARATA、スタイリングを二村毅、ヘアメイクを新宮利彦が担当。音楽と俳優としてのキャリアで培われた“撮る側、撮られる側”両面の感性での表現が「龍」という楽曲に集約されているとのこと。

◾️「龍」 2025年11月29日（土）リリース

配信：https://masaharufukuyama.lnk.to/ryu

特設サイト：https://fukuyamamasaharu.com/ryu/