堂本光一、『ズートピア２』に1人2役でカメオ出演 ディズニー作品参加は初「僕でいいんですか!?」
俳優でアーティストの堂本光一が、5日に公開された映画『ズートピア２』にカメオ出演し、1人2役でヤギの警察官を演じていることが正式発表された。堂本がディズニー作品に参加するのは今回が初となる。
【写真】山田涼介も！ 『ズートピア２』豪華すぎる日本版声優が勢ぞろいした前夜祭の様子
5日に公開され、エンドロールに「堂本光一」の名前を発見した観客たちから「あの堂本光一さんですよね？」「光一くんぽい声どれだか全然分からなかった」などとSNSですでに話題になっていたが、今回ついに堂本の出演が正式発表。
堂本が演じるのは、ヘビのゲイリーの逃走を手助けしたと疑われ、指名手配犯となったジュディとニックを追いかける【ヤギの警察官、ブシュロンとシェーヴル】。サングラスが特徴的で、どこか威厳さえ感じさせる強そうな警官のバディだ。
字幕版では、映画『ニキータ』『レオン』などで知られる名優ジャン・レノがカメオ声優を務めており、今回、その日本版声優として、日本を代表する俳優・アーティストであり、長年エンターテインメント界をリードしてきた堂本が大抜てきされた。
ディズニー作品初参加となる堂本は、今回の決定を受けて「びっくりしました。心からうれしかったですね」と喜びのコメント。
「ディズニー作品に初めて携わらせていただけて、しかも、いきなり“2役”ということで光栄でした。本国の方では、ジャン・レノさんが演じていらっしゃると聞き、逆に『僕でいいんですか!?』と思いましたね」とうれしそうに語る。
そんな堂本は、1人2役で演じた役どころについて「やり手な捜査官というイメージを持って演じさせていただきました。ブシュロンとシェーヴルはバディなのですが、同じようにバディであるジュディとニックに対して、最初は『この若造が！』みたいな雰囲気を醸し出しています」と説明。
その収録では、格闘シーンなどの粗い息遣いの演技にも挑戦したようで、「セリフというセリフが少なかったことが、逆に難しく感じました。ブシュロンとシェーヴルをそこまで使い分けなく良いということだったのですが、その微妙なさじ加減も難しかったですね」と振り返った。
また、前作『ズートピア』の感想を問われると、「純粋に幅広く楽しめる作品だと思います」と話した堂本。
「お子様が観ると、動物たちがたくさん出てきて楽しいし、“夢や希望を持つことが大切だ”というメッセージも伝わると思います。一方で、大人が観ると、多様性を受け入れることの大事さというメッセージがありますよね。本当に幅広く、楽しい作品だなと思って観させていただきました」とその魅力を熱弁。
ディズニー作品の魅力については、ミュージカルへの出演経験も豊富な堂本らしく、「作品自体が素晴らしいのはもちろんのことなのですが、音楽も素晴らしいと思います。ミュージカル作品に限らず、“素敵な音楽だなぁ”と耳がいくことが多いですね」とし、「子供の頃の記憶はなかなか消えないですよね。東京ディズニーランドでもディズニー作品でも、子供の頃に楽しんだ記憶が自分の人生の中には刻まれていると思います」とも語った。
最後に堂本は、昨日ついに日本公開され、早くも話題になっている『ズートピア２』を楽しみにしているファンに向けて、「前作『ズートピア』でも、他のディズニー作品でも、子どもが観ても大人が観ても、それぞれで受け取れるメッセージがあると思うんですよね。本作もそこは引き継いでいる部分だと思いますし、“ズートピアの謎”というところも今作の見どころだと思います。ですので、まずは僕に気づかず楽しんでいただければ（笑）。エンドロールを観て驚いていただけたらうれしいですね」とメッセージを贈った。
本作は、“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”で、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックは、憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいたが、ある日、ズートピアにいないはずのヘビのゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかになっていく。なぜ、この街には哺乳類しかいないのか？ ヘビたちが姿を消した理由とは？ ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される――。
前作に引き続き、上戸彩、森川智之、三宅健太、高橋茂雄（サバンナ）、Dream Ami、山路和弘らが人気キャラクターの日本版声優を続投。さらに、新キャラクター役に、下野紘、江口のりこ、山田涼介、眦萓宏、水樹奈々、柄本明、熊元プロレス（紅しょうが）、ジャンボたかお（レインボー）、高木渉、梅沢富美男ほか、豪華キャストが勢ぞろいする。
アニメーション映画『ズートピア２』は、現在公開中。
【写真】山田涼介も！ 『ズートピア２』豪華すぎる日本版声優が勢ぞろいした前夜祭の様子
5日に公開され、エンドロールに「堂本光一」の名前を発見した観客たちから「あの堂本光一さんですよね？」「光一くんぽい声どれだか全然分からなかった」などとSNSですでに話題になっていたが、今回ついに堂本の出演が正式発表。
字幕版では、映画『ニキータ』『レオン』などで知られる名優ジャン・レノがカメオ声優を務めており、今回、その日本版声優として、日本を代表する俳優・アーティストであり、長年エンターテインメント界をリードしてきた堂本が大抜てきされた。
ディズニー作品初参加となる堂本は、今回の決定を受けて「びっくりしました。心からうれしかったですね」と喜びのコメント。
「ディズニー作品に初めて携わらせていただけて、しかも、いきなり“2役”ということで光栄でした。本国の方では、ジャン・レノさんが演じていらっしゃると聞き、逆に『僕でいいんですか!?』と思いましたね」とうれしそうに語る。
そんな堂本は、1人2役で演じた役どころについて「やり手な捜査官というイメージを持って演じさせていただきました。ブシュロンとシェーヴルはバディなのですが、同じようにバディであるジュディとニックに対して、最初は『この若造が！』みたいな雰囲気を醸し出しています」と説明。
その収録では、格闘シーンなどの粗い息遣いの演技にも挑戦したようで、「セリフというセリフが少なかったことが、逆に難しく感じました。ブシュロンとシェーヴルをそこまで使い分けなく良いということだったのですが、その微妙なさじ加減も難しかったですね」と振り返った。
また、前作『ズートピア』の感想を問われると、「純粋に幅広く楽しめる作品だと思います」と話した堂本。
「お子様が観ると、動物たちがたくさん出てきて楽しいし、“夢や希望を持つことが大切だ”というメッセージも伝わると思います。一方で、大人が観ると、多様性を受け入れることの大事さというメッセージがありますよね。本当に幅広く、楽しい作品だなと思って観させていただきました」とその魅力を熱弁。
ディズニー作品の魅力については、ミュージカルへの出演経験も豊富な堂本らしく、「作品自体が素晴らしいのはもちろんのことなのですが、音楽も素晴らしいと思います。ミュージカル作品に限らず、“素敵な音楽だなぁ”と耳がいくことが多いですね」とし、「子供の頃の記憶はなかなか消えないですよね。東京ディズニーランドでもディズニー作品でも、子供の頃に楽しんだ記憶が自分の人生の中には刻まれていると思います」とも語った。
最後に堂本は、昨日ついに日本公開され、早くも話題になっている『ズートピア２』を楽しみにしているファンに向けて、「前作『ズートピア』でも、他のディズニー作品でも、子どもが観ても大人が観ても、それぞれで受け取れるメッセージがあると思うんですよね。本作もそこは引き継いでいる部分だと思いますし、“ズートピアの謎”というところも今作の見どころだと思います。ですので、まずは僕に気づかず楽しんでいただければ（笑）。エンドロールを観て驚いていただけたらうれしいですね」とメッセージを贈った。
本作は、“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”で、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックは、憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいたが、ある日、ズートピアにいないはずのヘビのゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかになっていく。なぜ、この街には哺乳類しかいないのか？ ヘビたちが姿を消した理由とは？ ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される――。
前作に引き続き、上戸彩、森川智之、三宅健太、高橋茂雄（サバンナ）、Dream Ami、山路和弘らが人気キャラクターの日本版声優を続投。さらに、新キャラクター役に、下野紘、江口のりこ、山田涼介、眦萓宏、水樹奈々、柄本明、熊元プロレス（紅しょうが）、ジャンボたかお（レインボー）、高木渉、梅沢富美男ほか、豪華キャストが勢ぞろいする。
アニメーション映画『ズートピア２』は、現在公開中。