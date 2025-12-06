13.3g、ソニーミュージックよりメジャーデビュー決定。デビュー曲「潜在的なアイ」がアニメ『Fate/strange Fake』EDテーマに決定も
13.3gが、ソニーミュージックに所属しメジャーデビューすることを発表した。あわせて、新アーティストビジュアルも公開された。
メジャーデビューシングルとなる「潜在的なアイ」は、TVアニメ『Fate/strange Fake』のエンディングテーマとなることが、本日開催された＜TVアニメ『Fate/strange Fake』プレミア先行上映会 〜オペラハウス破壊事件捜査チーム〜＞にて解禁された。また、作品の最新映像を使用したTVシリーズ第2弾“真”PV内では「潜在的なアイ」が初解禁されているので、ぜひチェックしてほしい。
◆ ◆ ◆
◾️メンバーコメント
この度、TVアニメ『Fate/strange Fake』のエンディングテーマを担当させていただきます。
歴史あるFateシリーズの最新作に携われることをとても誇らしく思います。
今作の、それぞれが個性的な魔術師〈マスター〉や英霊〈サーヴァント〉がこれまでにない規模で入り乱れる狂騒感を表現するために、メロディ、歌詞、そしてサウンドなど細部にこだわり制作しました。作品の世界観やリクエストに寄り添い、これまでとはまた違う一面をお届け出来る楽曲に仕上がっています。
この「潜在的なアイ」が、あなただけのアイを見つけるきっかけとなり、作品に一つでも多くの彩りを添えられたら嬉しく思います。
◆ ◆ ◆
「潜在的なアイ」が収録されるメジャーデビューシングル「潜在的なアイ」は2月18日に発売となり、そちらのジャケットビジュアルも初公開された。完全生産限定盤には13.3gの世界観を踏襲したオリジナルジャケットが、期間生産限定盤には、カジノに興じるアーチャーと、アーチャーが無二の親友と認めるランサーが描かれたここだけの特別なジャケットになっている。
「潜在的なアイ」は、CDの発売に先駆けて1月11日に配信されることも発表された。事前登録キャンペーンの実施や、TikTokではサビの先行解禁が12月7日からスタートするので、こちらもぜひチェックしていただきたい。カップリングには現在配信中の「眠民ゼミ」や、13.3gを代表する楽曲のスタジオライブバージョンをこのために新たにレコーディング、収録されるとのこと。
なお13.3gは、12月28日に大阪・梅田CLUB QUATTROでのワンマンライブを控えている。
◾️＜13.3g ONE MAN LIVE [ SUN ]＞
2025年12月28日（日）大阪府・梅田CLUB QUATTRO
開場17:00 / 開演18:00
前売\5,000（＋1Drink）
出演：13.3g
◾️＜13.3g EVENT LIVE＞
2025年12月10日（水）東京都・新宿ロフト
開場17:30 / 開演18:00
前売 \4,800 (＋1Drink) 当日 \5,000（＋1Drink）
出演：13.3g / 微熱ノアト / THE AGUL / らくガキ / イクラノドン
2026年1月14日（水）京都府・京都MOJO
開場19:00 / 開演19:30
前売 \4,500（＋1Drink）
出演：13.3g / Who-ya Extended
◾️メジャーデビューシングル「潜在的なアイ」
2026年2月18日（水）リリース
レーベル：SACRA MUSIC
購入：https://13-3g.lnk.to/senzaiteki_pkg
▼配信
1月11日（日）より「潜在的なアイ」先行配信がスタート！
※Pre-Add, Pre-Saveによる事前登録キャンペーンも実施中。
配信URL：https://13-3g.lnk.to/UnseenAi
▼完全生産限定盤（CD）
価格 2,200円（税込）品番 VVCL-2847
01.潜在的なアイ ※TVアニメ『Fate/strange Fake』エンディングテーマ
02.眠民ゼミ
03.嘘つき -Studio Live-
04.恋愛進化論 -Studio Live-
【「潜在的なアイ」完全生産限定盤ジャケット】05. Inside Out -Studio Live-
▼期間生産限定盤（CD＋BD）
価格 2,420円（税込）品番 VVCL-2848〜9
・CD
01.潜在的なアイ ※TVアニメ『Fate/strange Fake』エンディングテーマ
02.眠民ゼミ
03.嘘つき -Studio Live-
【「潜在的なアイ」期間生産限定盤ジャケット】04. 潜在的なアイ -Anime ver.-
05.潜在的なアイ -Instrumental-
・BD
01.潜在的なアイ Music Video
02.TVアニメ「Fate/strange Fake」ノンクレジットエンディングアニメーション
他
◾️TVアニメ『Fate/strange Fake』
▼放送情報
2026年1月3日（土）よりTOKYO MX、BS11ほかにて放送開始！
・TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ…2026年1月3日より毎週土曜23:30〜
※初回1時間半SP予定（TVSP「Whispers of Dawn」＋第1話「英霊事件」特別放送）
・初回1時間半SP コメンタリー付き副音声放送実施決定！
榎戸駿監督、坂詰嵩仁監督、花澤香菜（アヤカ・サジョウ役）による
オーディオコメンタリーを副音声として放送します。
・MBS…2026年1月10日より毎週土曜27:08〜
※初回 第1話「英霊事件」＋第2話「群像VS虚像」連続放送予定
・AT-X…2026年1月4日より毎週日曜21:00〜
※初回1時間半SP予定（TVSP「Whispers of Dawn」＋第1話「英霊事件」）
1月7日（水）28：30〜30：00 ※リピート
1月11日（日）6：00〜7：30 ※リピート
※第2話以降、毎週日曜22：00〜
毎週（水）29：30〜30：00 ※リピート
毎週（日）7：00〜7：30 ※リピート
▼配信情報
ABEMA・dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にて地上波同時・最速配信決定！
他各配信サービスでも順次配信！
▼イントロダクション
『バッカーノ!』や『デュラララ!!』シリーズで知られる成田良悟が2015年から電撃文庫より刊行し、
「聖杯」を巡る新たな戦いを描く『Fate/strange Fake』が、
ついにTVアニメーション化。
「聖杯戦争」の舞台として初となるアメリカ合衆国の地で、
数多の魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉が入り乱れ、繰り広げる死闘と狂騒の物語。
制作は2017年に『Fate/Apocrypha』を手掛けたA-1 Pictures。
さらにアプリゲーム『Fate/Grand Order』アニメーションCMや原作小説アニメーションCMなどで
常に新しい映像表現を見せてきた新鋭の榎戸 駿と坂詰嵩仁が監督を務め、
躍動的かつ大胆にアニメーション化。
“偽り”の聖杯戦争、その戦端が黎明を告げる。
▼スタッフ・キャスト
原作：成田良悟・TYPE-MOON『Fate/Strange Fake』（電撃文庫）
キャラクター原案：森井しづき
監督：榎戸駿・坂詰嵩仁
シリーズ構成：大東大介
キャラクターデザイン：山田有慶
サブキャラクターデザイン：滝山真哲・相音光・浜友里恵・おかざきおか
プロップデザイン：田中一真
モンスターデザイン：楫野裕翔・和田慎平
イメージボード：有原慧悟
宝具演出デザイン：伍柏諭
メインアニメーター：遠山友賀
美術監督：清木亜夕（草薙）・畠山佑貴（草薙）
美術ボード：小倉一男（草薙）
美術設定：成田偉保（草薙）・板橋紗綾香（グラフィニカ）・杉本あゆみ（千住工房）・新妻雅行（千住工房）・平義樹弥（A-1 Pictures）
色彩設計：茂木孝浩
CG監督：宮風 慎一（グラフィニカ）
2D Works：松田陵平
撮影監督：宮脇洋平
編集：近藤勇二（REAL-T）
音響監督：土屋雅紀
音響効果：小山恭正
音響制作：INSPION エッジ
音楽：澤野弘之
制作：A-1 Pictures
アヤカ・サジョウ：花澤香菜
セイバー：小野友樹
ティーネ・チェルク：諸星すみれ
アーチャー：関智一
ランサー：小林ゆう
繰丘椿：古賀葵
オーランド・リーヴ：羽多野渉
キャスター：森久保祥太郎
フラット・エスカルドス：松岡禎丞
バーサーカー：堀内賢雄
ジェスター・カルトゥーレ：橘龍丸
アサシン：Lynn
フランチェスカ・プレラーティ：内田真礼
ファルデウス・ディオランド：榎木淳弥
シグマ：梶原岳人
ハンザ・セルバンテス：小西克幸
ロード・エルメロイ鏡ぁ浪川大輔
ランガル：咲野俊介
公式サイト： https://fate-strange-fake.com/
公式X ＠Fate_SF_Anime https://x.com/Fate_SF_Anime
（推奨ハッシュタグ：#strangefake）
