◾️TVアニメ『Fate/strange Fake』

©成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC

▼放送情報

2026年1月3日（土）よりTOKYO MX、BS11ほかにて放送開始！

・TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ…2026年1月3日より毎週土曜23:30〜

※初回1時間半SP予定（TVSP「Whispers of Dawn」＋第1話「英霊事件」特別放送）

・初回1時間半SP コメンタリー付き副音声放送実施決定！

榎戸駿監督、坂詰嵩仁監督、花澤香菜（アヤカ・サジョウ役）による

オーディオコメンタリーを副音声として放送します。

・MBS…2026年1月10日より毎週土曜27:08〜

※初回 第1話「英霊事件」＋第2話「群像VS虚像」連続放送予定

・AT-X…2026年1月4日より毎週日曜21:00〜

※初回1時間半SP予定（TVSP「Whispers of Dawn」＋第1話「英霊事件」）

1月7日（水）28：30〜30：00 ※リピート

1月11日（日）6：00〜7：30 ※リピート

※第2話以降、毎週日曜22：00〜

毎週（水）29：30〜30：00 ※リピート

毎週（日）7：00〜7：30 ※リピート

▼配信情報

ABEMA・dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にて地上波同時・最速配信決定！

他各配信サービスでも順次配信！

▼イントロダクション

『バッカーノ!』や『デュラララ!!』シリーズで知られる成田良悟が2015年から電撃文庫より刊行し、

「聖杯」を巡る新たな戦いを描く『Fate/strange Fake』が、

ついにTVアニメーション化。

「聖杯戦争」の舞台として初となるアメリカ合衆国の地で、

数多の魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉が入り乱れ、繰り広げる死闘と狂騒の物語。

制作は2017年に『Fate/Apocrypha』を手掛けたA-1 Pictures。

さらにアプリゲーム『Fate/Grand Order』アニメーションCMや原作小説アニメーションCMなどで

常に新しい映像表現を見せてきた新鋭の榎戸 駿と坂詰嵩仁が監督を務め、

躍動的かつ大胆にアニメーション化。

“偽り”の聖杯戦争、その戦端が黎明を告げる。

▼スタッフ・キャスト

原作：成田良悟・TYPE-MOON『Fate/Strange Fake』（電撃文庫）

キャラクター原案：森井しづき

監督：榎戸駿・坂詰嵩仁

シリーズ構成：大東大介

キャラクターデザイン：山田有慶

サブキャラクターデザイン：滝山真哲・相音光・浜友里恵・おかざきおか

プロップデザイン：田中一真

モンスターデザイン：楫野裕翔・和田慎平

イメージボード：有原慧悟

宝具演出デザイン：伍柏諭

メインアニメーター：遠山友賀

美術監督：清木亜夕（草薙）・畠山佑貴（草薙）

美術ボード：小倉一男（草薙）

美術設定：成田偉保（草薙）・板橋紗綾香（グラフィニカ）・杉本あゆみ（千住工房）・新妻雅行（千住工房）・平義樹弥（A-1 Pictures）

色彩設計：茂木孝浩

CG監督：宮風 慎一（グラフィニカ）

2D Works：松田陵平

撮影監督：宮脇洋平

編集：近藤勇二（REAL-T）

音響監督：土屋雅紀

音響効果：小山恭正

音響制作：INSPION エッジ

音楽：澤野弘之

制作：A-1 Pictures

アヤカ・サジョウ：花澤香菜

セイバー：小野友樹

ティーネ・チェルク：諸星すみれ

アーチャー：関智一

ランサー：小林ゆう

繰丘椿：古賀葵

オーランド・リーヴ：羽多野渉

キャスター：森久保祥太郎

フラット・エスカルドス：松岡禎丞

バーサーカー：堀内賢雄

ジェスター・カルトゥーレ：橘龍丸

アサシン：Lynn

フランチェスカ・プレラーティ：内田真礼

ファルデウス・ディオランド：榎木淳弥

シグマ：梶原岳人

ハンザ・セルバンテス：小西克幸

ロード・エルメロイ鏡ぁ浪川大輔

ランガル：咲野俊介

公式サイト： https://fate-strange-fake.com/

公式X ＠Fate_SF_Anime https://x.com/Fate_SF_Anime

（推奨ハッシュタグ：#strangefake）