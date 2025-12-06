◆報知新聞社主催 男子プロゴルフツアー ２５年シーズン最終戦 メジャー最終戦 日本シリーズＪＴカップ 第３日（６日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）

中継局日本テレビの菅谷大介アナウンサーが先月８日に消化管からの出血のため５３歳で死去したことを受け、この日は出場３０選手が喪章をつけてプレーした。

亡くなる６日前の１１月２日に国内男子ツアー・フォーティネットプレーヤーズカップで最終日の実況を務め、最後までアナウンサーとしての使命を全うした。選手会会長の谷原秀人らを中心に選手で話し合い、菅谷さんが実況を担当予定だった第３日に喪章をつけることを決めた。

後半を３０で回り６６をたたき出した選手会副会長の堀川未来夢（Ｗａｖｅ Ｅｎｅｒｇｙ）がホールアウト後に取材に応じ「フォーティネットでお会いしたときに元気そうで、体調もいいのかなと思っていた。とても残念。亡くなって間もないので、魂はまだこちらにあるのかなと。どこか心の片隅にいてくれたらいいなと思いながらプレーした」と語った。

熱心な取材で選手からも深く信頼されていた菅谷さん。堀川は「選手目線で、ラウンドにもついて回ってくれていた。簡単な情報収集をするのではなく、自分の足で、自分で見たものに対して報道する。そういった努力を怠らない人だった」と追悼した。