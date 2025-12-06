SawanoHiroyuki[nZk]、14thシングル「PROVANT」発売決定
SawanoHiroyuki[nZk]が、14枚目のシングル「PROVANT」を2026年2月18日に発売することを発表した。
通常盤と期間生産限定盤の2形態で、期間生産限定盤はTVアニメ「Fate/strange Fake」描き下ろしイラストを使用したデジパック仕様となっており、表題曲「PROVANT」のミュージックビデオとTVアニメ『Fate/strange Fake』ノンクレジットオープニングムービーを収録したBlu-rayが同梱される。
さらに、表題曲「PROVANT」が2026年1月4日0時より先行配信されることが決定。本楽曲はMAN WITH A MISSIONのJean-Ken Johnnyと10-FEETのTAKUMAをゲストボーカルに迎え、アニメの世界観とシンクロした、勢いのある力強いサウンドの楽曲になっているという。
◾️SawanoHiroyuki[nZk]:Jean-Ken Johnny & TAKUMA 「PROVANT」
2026年1月4日（日）リリース
Pre-add / Pre-save：https://nzk.lnk.to/PROVANT_DG
◾️14thシングル「PROVANT」
2026年2月18日（水） 発売
予約：https://nzk.lnk.to/260218SG
▼形態・価格
・通常盤（CD）品番：VVCL-2844 金額：1,430円（税込）
・期間生産限定盤（CD+Blu-ray）品番：VVCL-2845~6 金額：2,200円（税込）
※TVアニメ『Fate/strange Fake』描きおろしイラストデジパック仕様
©成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC
▼収録内容
[CD] ※通常盤・期間生産限定盤共通
01.PROVANT by SawanoHiroyuki[nZk]:Jean-Ken Johnny & TAKUMA
02.FAKEit by SawanoHiroyuki[nZk]:Laco
03.BELONG by SawanoHiroyuki[nZk]:Benjamin & mpi
04.PROVANT (TV size)
05.PROVANT (instrumental)
[Blu-ray] ※期間生産限定盤
01.PROVANT Music Video
02.TVアニメ『Fate/strange Fake』ノンクレジットオープニングムービー
◾️TVアニメ『Fate/strange Fake』
▼イントロダクション
『バッカーノ!』や『デュラララ!!』シリーズで知られる成田良悟が2015年から電撃文庫より刊行し、
「聖杯」を巡る新たな戦いを描く『Fate/strange Fake』が、
ついにTVアニメーション化。
「聖杯戦争」の舞台として初となるアメリカ合衆国の地で、
数多の魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉が入り乱れ、繰り広げる死闘と狂騒の物語。
制作は2017年に『Fate/Apocrypha』を手掛けたA-1 Pictures。
さらにアプリゲーム『Fate/Grand Order』アニメーションCMや原作小説アニメーションCMなどで
常に新しい映像表現を見せてきた新鋭の榎戸 駿と坂詰嵩仁が監督を務め、
躍動的かつ大胆にアニメーション化。
“偽り”の聖杯戦争、その戦端が黎明を告げる。
▼スタッフ・キャスト
原作：成田良悟・TYPE-MOON『Fate/Strange Fake』（電撃文庫）
キャラクター原案：森井しづき
監督：榎戸駿・坂詰嵩仁
シリーズ構成：大東大介
キャラクターデザイン：山田有慶
サブキャラクターデザイン：滝山真哲・相音光・浜友里恵・おかざきおか
プロップデザイン：田中一真
モンスターデザイン：楫野裕翔・和田慎平
イメージボード：有原慧悟
宝具演出デザイン：伍柏諭
メインアニメーター：遠山友賀
美術監督：清木亜夕（草薙）・畠山佑貴（草薙）
美術ボード：小倉一男（草薙）
美術設定：成田偉保（草薙）・板橋紗綾香（グラフィニカ）・杉本あゆみ（千住工房）・新妻雅行（千住工房）・平義樹弥（A-1 Pictures）
色彩設計：茂木孝浩
CG監督：宮風 慎一（グラフィニカ）
2D Works：松田陵平
撮影監督：宮脇洋平
編集：近藤勇二（REAL-T）
音響監督：土屋雅紀
音響効果：小山恭正
音響制作：INSPION エッジ
音楽：澤野弘之
制作：A-1 Pictures
アヤカ・サジョウ：花澤香菜
セイバー：小野友樹
ティーネ・チェルク：諸星すみれ
アーチャー：関智一
ランサー：小林ゆう
繰丘椿：古賀葵
オーランド・リーヴ：羽多野渉
キャスター：森久保祥太郎
フラット・エスカルドス：松岡禎丞
バーサーカー：堀内賢雄
ジェスター・カルトゥーレ：橘龍丸
アサシン：Lynn
フランチェスカ・プレラーティ：内田真礼
ファルデウス・ディオランド：榎木淳弥
シグマ：梶原岳人
ハンザ・セルバンテス：小西克幸
ロード・エルメロイ鏡ぁ浪川大輔
ランガル：咲野俊介
▼放送情報
2026年1月3日（土）よりTOKYO MX、BS11ほかにて放送開始
TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ…2026年1月3日より毎週土曜23:30〜
※初回1時間半SP予定（TVSP「Whispers of Dawn」＋第1話「英霊事件」特別放送）
・初回1時間半SP コメンタリー付き副音声放送実施決定
榎戸駿監督、坂詰嵩仁監督、花澤香菜（アヤカ・サジョウ役）によるオーディオコメンタリーを副音声として放送します。
・MBS…2026年1月10日より毎週土曜27:08〜
※初回 第1話「英霊事件」＋第2話「群像VS虚像」連続放送予定
・AT-X…2026年1月4日より毎週日曜21:00〜
※初回1時間半SP予定（TVSP「Whispers of Dawn」＋第1話「英霊事件」）
1月7日（水）28：30〜30：00 ※リピート
1月11日（日）6：00〜7：30 ※リピート
※第2話以降、毎週日曜22：00〜
毎週（水）29：30〜30：00 ※リピート
毎週（日）7：00〜7：30 ※リピート
▼配信情報
ABEMA・dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にて地上波同時・最速配信
他各配信サービスでも順次配信
▼関連サイト
公式サイト： https://fate-strange-fake.com/
公式X ＠Fate_SF_Anime https://x.com/Fate_SF_Anime
（推奨ハッシュタグ：#strangefake）
関連リンク
◆澤野弘之 オフィシャルサイト
◆澤野弘之 オフィシャルInstagram
◆澤野弘之 オフィシャルTikTok
◆SawanoHiroyuki[nZk] オフィシャルサイト
◆SawanoHiroyuki[nZk] オフィシャルYouTubeチャンネル