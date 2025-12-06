“令和の峰不二子”阿部なつき、ムチムチ系がマイブーム 美ボディ強調の服に衝撃「ボリューム感が凄い」
モデルでタレントの阿部なつきが4日、自身のXを更新。ボディラインが強調された服を着たオフショットを投稿した。
【写真】胸の形くっきりな服！むちむち美ボディ強調の阿部なつき
連日のようにオフショットを投稿している阿部は「カリカリ系が飽きたので、ムチムチ系がマイブームです」と写真を公開。
大胆ボディが強調された服でこれにファンは「ムチムチ系の魅力って、本当にたまらないですよね。その柔らかさと弾力性、もう心を奪われちゃいます！」「ムチムチいい感じ」「出てるところが出ていて惚れました」「ボリューム感が凄い！」などと反応している。
阿部は1999年10月6日生まれ、埼玉県出身。モデルとして芸能活動を開始し、「令和の峰不二子」と呼ばれる抜群のスタイルで話題に。バラエティー番組やドラマにも出演を増やし、活躍の幅を広げている。
