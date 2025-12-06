電車とバスの特徴を併せ持つ「不思議なバス」

トヨタ自動車やそのグループ企業などを持つことから、「クルマの街」として語られがちな愛知県。だからというワケではありませんが、県庁所在地である名古屋市には、独特な特徴を持つ交通機関が複数存在します。その1つが、志段味線こと「ゆとりーとライン」です。

【ホントだ！】走行中、ハンドルから手離したままのバス運転手（写真）

この路線の特徴は、「ガイドウェイバス」という、バスと鉄道の長所を併せ持った、極めて珍しい車両を運用している点でしょう。ただ、世界的にも珍しいシステムだけに悩みもあるようです。

このゆとりーとラインが開業したのは2001年のこと。愛知県名古屋市にある大曽根駅を起点に、同市の東区と守山区、隣接する尾張旭市を通り、最後に春日井市の中心街である高蔵寺停留所まで結んでいます。

これだけ聞くと、名古屋市北東部とその周辺のベッドタウンを結ぶバスの1路線にしか見えません。しかし、ゆとりーとラインの知名度を押し上げているのが、採用車両であるガイドウェイバスです。

ガイドウェイバスは、パッと見、普通の路線バスのような外観をしています。しかし走行するのは、高速道路のような高架橋にある軌道上です。この際、車両の前後輪に取り付けられた案内輪が下部から展開。運転手はハンドル操作をすることなく、壁に沿って電車のように進んでいきます。

そして守山区にある小幡緑地駅を過ぎると、案内輪を収納。高架橋から降りて一般道に入り、ここからは運転士がハンドルを握って普通のバスと同じように道路上を走行します。その後は各地の停留所に寄りつつ、春日井市の高蔵寺停留所まで向かいます。

このように、ガイドウェイバスは大曾根駅〜小幡緑地駅間は「電車」、小幡緑地駅〜高蔵寺停留所間は「バス」という、2つの姿を使い分ける公共交通機関になります。実際、高架橋にいる時は軌道法に基づき「鉄道」の扱いを受けますが、平面道路区間においては通常の「バス」の扱いを受けている模様です。

同種の交通システムは、ドイツやオーストラリアだと実用化されているそうですが、日本ではゆとりーとラインに採用されたのが初めて。大変珍しい交通機関といえるでしょう。

担当者が語った「実現までに苦労した点」

ゆとりーとラインの検討が始まったのは1980年代のこと。この頃は「志段味ヒューマン・サイエンス・タウン」の建設が検討されていた時期でもあり、人口の増大が予想されていました。



大曾根駅のゆとりーとラインの改札（柘植優介撮影）。



そこで既成市街地内の道路が渋滞している区間を「高架軌道区間」、今後開発が進むだろう志段味地区内を状況に合わせ段階的な整備が可能な「平面道路区間」として、デュアルモード走行が可能な「ガイドウェイバスシステム」を導入したのです。

開発時の経緯について、担当者によれば下記のようになります。

「ガイドウェイバスは、名古屋市役所や名古屋ガイドウェイバスが開発したものではなく、当時の建設省土木研究所と鉄道系のメーカー4社が共同開発したもので、1989年に福岡市で開催されたアジア太平洋博覧会の会場内輸送手段として初めて運用されたものです。

このガイドウェイバスを全国で初めて軌道法の認可を受けて実用化したのが、ガイドウェイバス志段味線です。

開発段階では、上記のデュアルモード走行のために、平面の道路区間では法律上、案内装置がタイヤの外側に飛び出さないことが求められることから、装置を折りたたむ必要があるため、特にその開発に苦労したと聞いております。

また、通常の路線バスとしての道路運送法の規定だけでなく、軌道法の規定も満足させるための様々な車両改造や車両整備、運転免許等の調整・協議もずいぶん苦労した模様です」

経営安定しているのに、なぜ？

開業して数年後には黒字化も達成したゆとりーとライン。コロナの流行した2020年頃は1億円以上の赤字を計上しましたが、2025年6月公開の決算報告書ではその赤字額も2200万円に減少しており、経営自体は比較的安定しているように思われます。



ガイドウェイバスの後輪。赤い矢印で指し示したのが、案内輪（柘植優介撮影）。



しかし、経営以上に大きな問題となっているのが、車両としてのガイドウェイバスです。前述したようにガイドウェイバスは複数のメーカーが関わって作成しています。ただ、導入から年数が経ち生産ラインもすでに閉鎖されているため、今では新車や後継モデルを用意できなくなっているのです。

そうなると、保有する車両を改修しながら使うしかありませんが、今から20年以上前に作られたため、バリアフリーなどの観点からも問題が多く、車両の改善は重要な課題になっています。そのため、最近ではガイドウェイバスの構造を見直し、自動運転技術を用いた無人車両を後継にすることも検討されているそうです。

名古屋市住宅都市局では、来年度以降、自動運転車両の走行試験を施設内で開始し、現在の高架については、自動運転の走行基準を満たすかどうかの調査を行うとしています。

市の計画においても、名古屋ガイドウェイバスの自動運転化の目標時期について2026年としていることから、日本唯一の「鉄道＋バス」車両が見られる期限はあと少しに迫っています。