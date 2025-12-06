【中継】冬ならではのあったかムードを楽しめる スタジアムシティ「クリスマスガーデン誕生」《長崎》
クリスマスまで、あと3週間を切りました。
「長崎スタジアムシティ」は、新たなエリアも誕生し、クリスマスムードに包まれています。
栗山真乙アナウンサーが中継に出ています。
※くわしくは動画をご覧ください
私がいるのは、商業棟の「クリスマスガーデン」、今年新しく誕生したエリアです。
ゴールドやシルバーの輝きに加え、真っ赤なオーナメントが目を惹きます。
きょうはⅤ・ファーレン長崎のクラブマスコット「ヴィヴィくん」と一緒に紹介します。
改めて、8年ぶりのJ1昇格おめでとうございます。
ヴィヴィくん、新しく誕生したこのクリスマスガーデン、イチオシポイントを教えてください。
（ヴィヴィくん）
「サンタさんやトナカイもいるよ」
スタジアムシティでは去年に続き、和華蘭文化をテーマに3種類のクリスマスツリーが登場しました。
まずは『和』のツリー。
商業棟と「スタジアムシティホテル長崎」の間にあります。
波佐見焼をモチーフにしたオーナメントが目を惹きますね。
そして、オフィス棟に設置されているのは『華』をテーマにしたツリー。
ランタンの赤をイメージしているそうです。
ツリーの中に入って写真が撮れるのもうれしいですね。
最後に『蘭』のツリー。商業棟に設置されています。
ステンドグラスの鮮やかな色が魅力的です。どれも本当にきれいですね。
また 新たに誕生したクリスマスガーデンでは、クリスマスマーケットも初めて開催されています。
今年登場した約30本のゴールドのツリーが本格的な北欧の雰囲気を演出していて、クリスマスらしい雑貨などが盛りだくさんです。
寒い冬場にぴったりなグルメも充実しています。
ここでは「スタジアムシティホテル長崎」のあたたかいスープも楽しめますよ。
また フードホールの「磯祿」もマーケットに出店。
クリスマス特製の「ローストビーフ丼」を提供してます。厚切りのローストビーフと上にのせた卵もトロっと感が食欲をそそります。
ここでで購入した食べ物や飲み物は、ベンチや室内のイートインスペース、ピーススタジアムの座席を利用して、食べることができるそうです。
クリスマスマーケットは、25日まで3回に分けて開催されます。
【第1日程】12/5(金)~12/7(日)
【第2日程】12/12(金)~12/14(日)
【第3日程】12/20(土)~12/25(木)
今年はスタジアムシティで、クリスマスムードを楽しんでみてはいかがでしょうか。