クリスマスまで、あと3週間を切りました。

「長崎スタジアムシティ」は、新たなエリアも誕生し、クリスマスムードに包まれています。

栗山真乙アナウンサーが中継に出ています。

※くわしくは動画をご覧ください

私がいるのは、商業棟の「クリスマスガーデン」、今年新しく誕生したエリアです。

ゴールドやシルバーの輝きに加え、真っ赤なオーナメントが目を惹きます。

きょうはⅤ・ファーレン長崎のクラブマスコット「ヴィヴィくん」と一緒に紹介します。

改めて、8年ぶりのJ1昇格おめでとうございます。

ヴィヴィくん、新しく誕生したこのクリスマスガーデン、イチオシポイントを教えてください。

（ヴィヴィくん）

「サンタさんやトナカイもいるよ」

スタジアムシティでは去年に続き、和華蘭文化をテーマに3種類のクリスマスツリーが登場しました。

まずは『和』のツリー。

商業棟と「スタジアムシティホテル長崎」の間にあります。

波佐見焼をモチーフにしたオーナメントが目を惹きますね。

そして、オフィス棟に設置されているのは『華』をテーマにしたツリー。

ランタンの赤をイメージしているそうです。

ツリーの中に入って写真が撮れるのもうれしいですね。

最後に『蘭』のツリー。商業棟に設置されています。

ステンドグラスの鮮やかな色が魅力的です。どれも本当にきれいですね。

また 新たに誕生したクリスマスガーデンでは、クリスマスマーケットも初めて開催されています。

今年登場した約30本のゴールドのツリーが本格的な北欧の雰囲気を演出していて、クリスマスらしい雑貨などが盛りだくさんです。

寒い冬場にぴったりなグルメも充実しています。

ここでは「スタジアムシティホテル長崎」のあたたかいスープも楽しめますよ。

また フードホールの「磯祿」もマーケットに出店。

クリスマス特製の「ローストビーフ丼」を提供してます。厚切りのローストビーフと上にのせた卵もトロっと感が食欲をそそります。

ここでで購入した食べ物や飲み物は、ベンチや室内のイートインスペース、ピーススタジアムの座席を利用して、食べることができるそうです。

クリスマスマーケットは、25日まで3回に分けて開催されます。

【第1日程】12/5(金)~12/7(日)

【第2日程】12/12(金)~12/14(日)

【第3日程】12/20(土)~12/25(木)

今年はスタジアムシティで、クリスマスムードを楽しんでみてはいかがでしょうか。