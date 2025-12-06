旅先で買いたい「佐賀県のお土産」ランキング！ 2位「萬坊いかしゅうまい」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
冬の澄んだ空気の中での旅は格別ですが、旅の楽しみの大きな1つがお土産選び。 その土地の歴史や文化を感じられる、心に残る逸品を選んで思い出を持ち帰りたいものです。
All About ニュース編集部では、2025年11月20〜21日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、旅先で買いたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、旅先で買いたい「佐賀県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「いかしゅうまいはあまり聞いたことがなくて珍しいなおいしそうだなと思ったから」（30代女性／和歌山県）、「佐賀県といえばイカのイメージが強いのでお土産にするならイカを使った商品を手土産にしたいと思うため」（40代女性／兵庫県）、「物産展で購入して美味しかったから」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「有田焼の器に入った濃厚チーズケーキで、食べた後も器を使える特別感のあるお土産だから」（40代男性／静岡県）、「サイズ1個で2〜3人前の大きさがあるため、家族や友達同士でシェアして楽しむのにちょうど良いサイズだと感じました」（30代女性／京都府）、「中がトロッとしてて、とても惹かれる見た目をしてるから」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：萬坊いかしゅうまい（萬坊）／31票佐賀県の呼子（よぶこ）で有名なイカを使った「いかしゅうまい」が2位にランクインしました。イカの風味とふわふわとした食感が特徴で、食事の一品としても楽しめるお土産です。佐賀県の海の幸を代表するユニークなグルメとして支持を集めました。
1位：有田焼チーズケーキ（有田テラス）／81票佐賀県が誇る伝統工芸品「有田焼」の器に入ったチーズケーキが1位となりました。見た目の美しさと、濃厚で滑らかなチーズケーキのおいしさが評価されました。有田焼の器が再利用できるという点もユニークで、佐賀県の文化と食を同時に楽しめるお土産として圧倒的な支持を集めました。
