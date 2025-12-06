インフルエンサーの希空が12月6日、広島・広島グリーンアリーナにて開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC 広島 2025）に出演。ガーリーな衣装でかわいらしくランウェイを闊歩しファンを魅了した。

【映像】18歳になり大人っぽくなった希空（全身姿も）

「1st FASHION SHOW STAGE」の「moment+」ブロックに登場した希空はブラウンのジャケットに、冬を連想させるホワイトのトップスを合わせた。ステージではキュートな笑顔を振りまき、先端に辿り付くと一転クールな表情に。ラストにはいたずらっぽく笑うと、観客は可愛らしい姿に歓声を上げていた。

11月26日に18歳の誕生日を迎えたばかりの希空。18歳になりたてのキュートな希空のステージにファンは「かわいい」「希空ちゃん天使」「希空ちゃん可愛すぎて幻かと思う」などの声を上げていた。

SNSで多くのフォロワーを抱える高校生インフルエンサーの希空。2025年1月には、ABEMAの恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』に出演し話題となった。

「TGC 広島 2025」は「笑顔でつながる、未来を共に描くー」という意味が込められた「UNITE THE SMILE」をテーマに開催。さまざまなモデル・タレント・インフルエンサーがランウェイを歩き、Da-iCE、FRUITS ZIPPER、THE RAMPAGE、STU48などのライブパフォーマンスも行われる。MCを務めるのはウエンツ瑛士、中川安奈フリーアナウンサー。（ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025 / ABEMA SPECIALチャンネルより）