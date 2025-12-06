◇卓球 混合団体ワールドカップ2025(11月30日〜12月7日、中国・成都)

男女トップ選手が集い、チームを結成して戦う今大会。5種目(混合ダブルス、女子シングルス、男子シングルス、女子ダブルスor男子ダブルス、男子ダブルスor女子ダブルスの順に)各マッチ3ゲームを実施し、獲得したゲーム数が先に「8ゲーム」となった段階で勝利となります。

ステージ2では、ステージ1を勝ち抜いた8チームの総当たり戦が行われ、上位4チームが準決勝に進出します(※ステージ1で対戦したチームとの試合結果が繰り越しされるため、各チーム6試合となります)。

ここまでステージ2の第4戦を終え全勝の日本は6日に第5戦を実施。ともに無敗で首位に立つ中国との対戦となりました。

第1種目の混合ダブルスでは、戸上隼輔選手・張本美和選手ペアが登場。しかし2ゲーム連続で落とすと、第3ゲームでも流れを変えられず0-3(4-11、6-11、5-11)で中国にリードを許し、次の女子シングルスへと続きます。

女子シングルスでは伊藤美誠選手が第1ゲームを(10-12)で落としますが、第2ゲームで粘りを見せます。伊藤選手は相手に先にゲームポイントを握られますが、(10-10)と追いつくと連続ポイント。(12-10)でこのゲームを取り返しました。しかし第3ゲームは相手の勢いを止められず(2-11)で落とし、日本はトータル1-5と中国にリードを広げられました。

男子シングルスは松島輝空選手が試合に臨み、第1ゲームから拮抗したゲーム展開となります。まず(11-9)で最初のゲームを取ると第2ゲームも互いに点を取り合うなか、中盤以降は松島選手がリード。最後はサーブで翻弄し(11-8)で取りました。松島選手はこのままストレートで3ゲーム連取したいところ。しかし第3ゲームは(7-11)で落とし、日本はトータル3-6で中国にリードを許したまま男子ダブルスに望みをかけます。

男子ダブルスは戸上選手・篠塚大登選手ペア。第1ゲームはラリーをしっかり制し(11-7)で取ると、第2ゲームも勢いは止まらず(11-9)で連取します。しかし第3ゲームは(6-11)で落とし、トータル5-7。日本は追い上げ、最後の女子ダブルスの試合で勝敗が決することとなりました。

その女子ダブルスでは、1ゲームも落とせない状況で張本選手・大藤沙月選手が中国ペアに挑みました。ただ負けられない第1ゲームでしたが、序盤からリードを許すと(9-11)で落とし、日本は敗戦となりました。

日本はこの試合に負けましたが既に準決勝進出が決定しています。そして、このあと日本時間20時には、ステージ2最後の試合となるフランス戦に臨みます。