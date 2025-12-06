FANTASTICS八木勇征、派手髪にイメチェン「2次元から出てきたかっこよさ」「新鮮」と反響
【モデルプレス＝2025/12/06】FANTASTICSの公式X（旧Twitter）が12月5日に更新された。八木勇征の新しい髪色が公開され、反響が寄せられている。
【写真】LDHイケメン「2次元から出てきたかっこよさ」派手髪にイメチェン
投稿では、八木が「今日でFANTASTICSはデビュー7周年」とつづり、ファンクラブイベントへの想いとともに「いつもありがとうFANTARO」とメッセージ。添えられた写真には、グリーンのヘアカラーにイメージチェンジした八木の笑顔の写真が添えられている。
この投稿には、7周年への祝福の声とともに、「2次元から出てきたかっこよさ」「爆イケすぎる」「眼福」「ドキッとした」「新鮮」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】LDHイケメン「2次元から出てきたかっこよさ」派手髪にイメチェン
◆八木勇征、新しい髪色公開
投稿では、八木が「今日でFANTASTICSはデビュー7周年」とつづり、ファンクラブイベントへの想いとともに「いつもありがとうFANTARO」とメッセージ。添えられた写真には、グリーンのヘアカラーにイメージチェンジした八木の笑顔の写真が添えられている。
◆八木勇征の新ヘアカラーに反響
この投稿には、7周年への祝福の声とともに、「2次元から出てきたかっこよさ」「爆イケすぎる」「眼福」「ドキッとした」「新鮮」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】