「イ、イケメン！」「激メロい」本田仁美、ギャップ炸裂の“メンズライク”SHOTに沼落ち…【PHOTO】

元AKB48メンバーで現在はSAY MY NAMEのリーダーとして活躍する本田仁美が、これまでとは一味違うクールな魅力を披露した。

【写真】本田仁美、意外な“バキバキ腹筋”

本田は最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ブラウンのオーバーサイズスーツに身を包んだ本田の姿が収められている。本田は、ジャケット・ベスト・パンツを同系色でまとめたレトロムード漂うセットアップにネクタイを合わせたメンズライクなスタイリングを着こなし、洗練されたオーラを放っている。

無造作にセットされたラフなヘアスタイルやクールな表情、気だるげな眼差しは、これまでの本田のキュートなイメージとは異なる新たな一面を引き出している。

この投稿を見たファンからは、「イ、イケメン…」「こんなひぃちゃん初めて見た！」「激メロい」「何でも似合う」などのコメントが寄せられている。

（写真＝本田仁美Instagram）

なお、本田仁美が所属するSAY MY NAMEは、12月29日に3rd EP『&Our Vibe』をリリースする。

◇本田仁美 プロフィール

2001年10月6日生まれ。2014年に「AKB48 Team8 全国一斉オーディション」に栃木県代表として合格し、AKB48に加入。2018年に日韓合同オーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、最終順位9位でIZ*ONEメンバーとしてデビューを果たした。その後、2021年にIZ*ONEの2年6カ月の活動が終了し、AKB48との活動を再開。2024年にAKB48を卒業し、同年10月に元東方神起のジェジュンがプロデュースするガールズグループSAY MY NAMEのリーダーとして、韓国で再デビューした。