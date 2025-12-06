【ワシントンＤＣ（米国）５日＝岩原正幸】２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会が５日（日本時間６日午前２時）、米ワシントンで行われ、１次リーグ全ての組み合わせが決定した。日本代表はＦ組に入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフ（ＰＯ）Ｂの勝者（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアのいずれか）と同組となった。

オランダの朝刊紙「デ・テレグラフ」は、オランダ代表のロナルド・クーマン監督が「もっと厳しい組み合わせになった可能性もあったと思います」と語り、ポット３のノルウェーなどを避けた抽選の結果を前向きに捉えた様子が報じられた。また日本代表については「エールデビジ（オランダリーグ）で多くの日本人選手がプレーしているのを目にすることになりました。彼らはスピードがあり、テクニックに優れています。特に体力は抜群です」などと評した。

また同紙は、日本代表の森保一監督がオランダ代表との対戦が決まり、失望したと報じた。森保監督の「私にとって、彼ら（オランダ）はサッカー界の強豪国です。彼らはＷ杯で３回、決勝に進出しています。非常に優秀な選手がそろっています」とコメントしたことを引用し、オランダとの対戦を望んでいなかったとした。