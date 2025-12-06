１２月６日の中山９Ｒ・葉牡丹賞（２歳１勝クラス、芝２０００メートル＝１１頭立て）は、４番人気のサノノグレーター（牡２歳、美浦・尾形和幸厩舎、父グレーターロンドン）が、昨年の同レースでヴィンセンシオがマークした２歳コースレコードを０秒６短縮して完勝した。勝ち時計は１分５８秒２（良）。２１年１１月２８日の東京・２歳未勝利でウィズグレイスがマークしたＪＲＡ２歳レコード（１分５８秒５）も０秒３更新した。

レースは前半１０００メートル５８秒９の速めの流れ。道中は中団を追走。４コーナーを抜群の手応えで回ってくると残り２００メートルでは先頭に。あとは後続を突き放すだけで最後は３馬身差。他馬と脚いろの差は歴然だった。横山武史騎手は「初めての右回りで開幕週の馬場、差し脚質のこの子には難しい条件かと思っていましたが、展開が向いたとはいえ、すごくいい勝ち方だったと思います。開幕週なのでレコードはアテにはならないですが、内容は良かったです」と想像を上回る走りをたたえた。

尾形調教師は「（ペースが）流れていて絶好のポジション。距離も体調も全てのベクトルがいい方に行きました。初めての右回りで右にもたれていたので、何らかの対策をしていきたい」とレコード勝ちにも気を引き締めた。

前走後にはソエが出たように現状では未完成。今後の予定は決めずに馬の状態を見極めていく。