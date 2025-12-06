ソフトバンク・今宮健太内野手が６日、みずほペイペイ内の球団事務所で契約更改交渉を行い、１億円ダウンの年俸２億円でサインした（金額は推定）。プロ１６年目の今季は度重なる故障に泣かされ、４６試合の出場で打率２割５分５厘、２本塁打、１２打点に終わった。シーズン終了後に小久保監督と面談し、今季ブレイクした野村勇内野手と遊撃の定位置を争った上で、内野の全ポジションを守る準備をするよう通達された。

「（オープン戦から）相当な成績を残さないといけない」と、３４歳のベテランはプロ野球記録となる遊撃での１４年連続開幕スタメンに向けて悲壮な覚悟。ライバルの野村について「パンチがあって、足も速くて、肩も強くてというところは本当に魅力のある選手。ショートで本塁打２０本って、パ・リーグにいない。（元西武）中島（宏之）さんとか、（元西武・松井）稼頭央さん。彼はそれぐらいのポテンシャルを持っている。簡単に勝てるわけがないと思っています。勝ったら（選手）寿命が延びる」と話した。今季は史上初の「１００本塁打＆４００犠打」を達成。長年、常勝チームを支えてきた名ショートが、来季は正念場のシーズンを迎える。