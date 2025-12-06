意外な結果！『ドラゴンボール』人気キャラ投票の速報に「厳しいか？」「根強いな」
大人気漫画『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）初の全世界キャラクター人気投票「DRAGON BALL THE ONE」の3rdステージの途中結果が発表された。投票は8日午前11時59分まで受け付けている。
【画像】お前人気あるの！？『ドラゴンボール』キャラ投票の速報結果20位まで
1位は孫悟空、2位はベジータ、3位は孫悟飯、4位はピッコロ、5位はベジット。そして6位はトランクス（青年）、7位はバーダック、8位は人造人間18号、9位はセル、10位はブルマとなっている。
20位まで発表されており、この結果にネット上では「悟空は安泰だから2位はやっぱベジータが似合う。しかしセルがフリーザより上なのは意外だね」「ゴテンクス厳しいか？」「黒猫とラディッツ根強いな」などと反応している。
投票対象キャラクターは漫画『DRAGON BALL』に登場する212キャラクターで、投票受付期間中は特設サイトから1日1回、日本のみならず世界各国からも投票可能。
全4ステージにわたるサバイバル形式で開催され、ステージが進むごとに投票対象のキャラクターが減っていき、各ステージの終了後にはXで敗者復活戦を実施、1キャラクターが復活し、次ステージへ進出する。
最終順位は2026年1月24日正午〜ドラゴンボール公式YouTubeチャンネルにて特別配信番組で発表予定となっている。
『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）は、1984年から「週刊少年ジャンプ」で約10年半にわたって連載され、常にトップを走り続ける日本を代表する人気漫画。コミックスは全世界累計2億6000万部超えと驚異的な記録を叩き出し、連載終了後も、テレビアニメ・映画・ゲームなど様々なメディアミックスでファンを魅了している。
【画像】お前人気あるの！？『ドラゴンボール』キャラ投票の速報結果20位まで
1位は孫悟空、2位はベジータ、3位は孫悟飯、4位はピッコロ、5位はベジット。そして6位はトランクス（青年）、7位はバーダック、8位は人造人間18号、9位はセル、10位はブルマとなっている。
投票対象キャラクターは漫画『DRAGON BALL』に登場する212キャラクターで、投票受付期間中は特設サイトから1日1回、日本のみならず世界各国からも投票可能。
全4ステージにわたるサバイバル形式で開催され、ステージが進むごとに投票対象のキャラクターが減っていき、各ステージの終了後にはXで敗者復活戦を実施、1キャラクターが復活し、次ステージへ進出する。
最終順位は2026年1月24日正午〜ドラゴンボール公式YouTubeチャンネルにて特別配信番組で発表予定となっている。
『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）は、1984年から「週刊少年ジャンプ」で約10年半にわたって連載され、常にトップを走り続ける日本を代表する人気漫画。コミックスは全世界累計2億6000万部超えと驚異的な記録を叩き出し、連載終了後も、テレビアニメ・映画・ゲームなど様々なメディアミックスでファンを魅了している。