＜ゆるい親にイライラ＞他人の子でも叱る！迷惑行為をビシッと指摘！「子どものため」【第3話まんが】
私はサオリ。娘のユカ（小1）とミカ（3歳）がいます。私にはユカが幼稚園の頃から仲が良いママ友4人グループがあり、小学校にあがってからも月1〜2回はみんなで集まってきました。しかし最近はそのなかの1人、チナツさんの子育て方針にイライラするように。チナツさんは自分の子が周りに迷惑をかけていても絶対に注意しないのです。私はグループの関係を壊したくなくて黙っていましたが、夫からは「ハッキリ言うべき」と諭されました。
私の性格を知っている夫は、私が「無理してガマンしている」と思ったようです。確かに私が注意したくらいで終わるママ友関係なら、いつかは終わってしまうのでしょう。それが今なのか、もっと後なのかの違いだけです。私は心を決めました。
そして迎えた、ママ友グループでの回転寿司ランチの日。チナツさんのところのヒメちゃんが、また私のお皿に自分のお皿を重ねてきました。チナツさんはいつもの調子でニコニコ笑っているだけで注意もしません。私は意を決して伝えます。
夫に背中を押されて、私ははじめてチナツさんに注意をしました。そして自分の子どもにきちんとルールを説明してほしいと伝えたのです。私の反応が予想外だったのか、チナツさんは一瞬ビックリしたような顔をしていました。
その後はヒメちゃんがお皿の場所を間違えることもなく、お互いになにごともなかったかのように食事を終えました。ただ私が注意したくらいで終わるような関係なら、いつかは終わるはずです。チナツさんがどう受け止めたのかは分からないけれど、ひとまず私は言うべきことを言ったのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
私の性格を知っている夫は、私が「無理してガマンしている」と思ったようです。確かに私が注意したくらいで終わるママ友関係なら、いつかは終わってしまうのでしょう。それが今なのか、もっと後なのかの違いだけです。私は心を決めました。
そして迎えた、ママ友グループでの回転寿司ランチの日。チナツさんのところのヒメちゃんが、また私のお皿に自分のお皿を重ねてきました。チナツさんはいつもの調子でニコニコ笑っているだけで注意もしません。私は意を決して伝えます。
夫に背中を押されて、私ははじめてチナツさんに注意をしました。そして自分の子どもにきちんとルールを説明してほしいと伝えたのです。私の反応が予想外だったのか、チナツさんは一瞬ビックリしたような顔をしていました。
その後はヒメちゃんがお皿の場所を間違えることもなく、お互いになにごともなかったかのように食事を終えました。ただ私が注意したくらいで終わるような関係なら、いつかは終わるはずです。チナツさんがどう受け止めたのかは分からないけれど、ひとまず私は言うべきことを言ったのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子