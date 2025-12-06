スケスケドレスで美脚を披露…

女優の唐田えりか(28)が公開した爛好吋好鵜瓮疋譽垢虜膿轡轡腑奪箸ファンから注目を集めている。

「#AACA2025 ありがとうございました」とインスタグラムにつづり、シンガポールで開催された「Asian Academy Creative Awards(AACA)」の様子をアップ。

唐田も出演したNetflix配信ドラマ「極悪女王」でゆりやんレトリィバァが最優秀主演女優賞を、白石和彌監督が最優秀監督賞を受賞したことをインスタグラムで報告。肩と腕の部分がシースルーになった左脚の太ももまで露わな美脚際立つ黒いドレス姿でたたずむショットなどをアップしている。

SNS上では「これだけさっぱりした顔をして、あんなこんながあったのは逆に魅力的」「仕事増えてきたしとっても嬉しい〜」「エッ！！」「期待せざるを得ない」「ゴシップで伸びる役者がいるのもまたある程度は事実だろう」「可愛すぎ」「とってもいい演技でしたよ」「受賞おめでとう」「大衆受けもする、賞もとれるまれに見る傑作だったと思います」などの声が寄せられている。 唐田は2015年に女優デビューし、16年にソニー損害保険のイメージキャラクターに抜擢されて一躍話題に。22年に映画「の方へ、流れる」で約3年ぶりの主演・里美役を演じ、24年の「極悪女王」で実在のレスラー・長与千種を熱演して注目を集めた。