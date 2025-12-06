血液のがんの一種、多発性骨髄腫で闘病中の漫才コンビ「宮川大助・花子」の宮川花子が６日、大阪・枚方市内で行われた「淀川寛平マラソン ２０２５」に、夫の宮川大助とともに７年ぶりに出場した。

今年から新設されたベビーカーウオークに参加した花子は、子ども連れの家族とともに、大助らが押す車いすに乗って１・５キロのコースを完走。レース後は「こんなうれしい日、知らんわー。楽しかったです」と喜んだ。

同大会の常連だった花子は、１８年のレース中に体調不良を訴え、直後の検査で「余命３カ月」を宣告された。その後は闘病のために大会参加を見送ってきたが、７年ぶりの出場が叶い、「もうアカンかな、とも思いましたけど、やっとリベンジできたかな」と、声を弾ませた。

大会前日から抗がん剤での治療を再開。「本当に戻れて良かった。またこれから頑張りたい。いつか走りたい」と、大きな目標を口にする。参加者から多くの「おかえりー」という声援を受け、「アカン、負けたらアカンと思いました」と、表情を引き締め、「やっぱり私はね、“奈良の女”ですから！走って走って走り抜きたい」と、高市早苗首相ばりに声を張り上げた。