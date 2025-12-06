俳優・タレントの松村沙友理さんが、YouTubeチャンネルの新設を報告しました。



【写真を見る】【 松村沙友理 】YouTubeチャンネルを新設「自分の人生の記録」「新米妊婦・新米ママとして」 既に安定期「今後もお仕事は続けていきたい」





松村さんはすでに「もぐもぐさゆりんご」というYouTubeチャンネルを運営していますが、今回のYouTubeチャンネルはまた別のものということで「松村沙友理・さゆりんごちゃんねる」というタイトルが付いています。









松村さんは「私、松村沙友理のお腹の中に」「現在新しい命を授かっております」と報告。「安定期に入りまして」「お仕事を続けさせて頂いております」と現状を伝えました。

とはいえ、それまでの間に、提案されても受けられなくなってしまった仕事が複数出てきてしまい、 “もしかしてマネージャーが厳しくなったのでは” と噂が立つのではと危惧したとのこと。見かけも大幅に変わってくると予想されることもあり、安定期に入ったことで報告に踏み切ったと知らせています。







松村さんは「赤ちゃんのことを第一優先で」「楽しくお仕事を続けさせていただいております」と伝えつつ、今後についても「自分の家族が大好きで」「（家族を築くことに）憧れがあった」「それと同時にお仕事も大好き」「子どもの知識のある人たちに囲まれているので」と、周囲からの支えもあって、自分が望む「家族」と「仕事」を大事にしてゆけることを感謝とともに伝えています。







松村さんは「今後もお仕事は続けていきたいなって思っております」と、出産後も仕事を継続する希望を明かしつつ、今回のチャンネル新設について言及。既存の「もぐもぐさゆりんご」が食べることに特化しており、かつ計画的に運営されているので、「自分の人生の記録」としてのコンテンツを発信したいとして、これを機会に新設したと語っています。







松村さんは「新米妊婦・新米ママとして」「どちらかというと皆様に教えていただきながら」「色々と生活のことを発信していけたらいいなと思っております」と、今後の展望を伝えています。

