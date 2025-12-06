「カーリング女子・ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選・１次リーグ、日本８−４米国」（５日、ケロウナ）

残り２つの五輪出場権をかけた戦いが開幕し、世界ランキング１０位でフォルティウスの日本が、同１９位で最大のライバル、米国に快勝発進した。３月の世界選手権で敗れた難敵を下し、日本女子として８大会連続の五輪出場へ好発進を決めた。

日本は第１エンドから幸先よく２点を奪取。その後は点を取り合う一進一退の攻防が続いた。第７エンドには３点を奪われるピンチを背負ったが、スキップ吉村紗也香がダブルテイクアウト（相手の２つの石をはじき出すこと）を成功。勢いをつかむと、第９エンドには２点を奪って３点差をつけ、最終第１０エンドで１点をスチールした。

試合後、吉村は「第１エンドから２点を取ることができて常にリードする展開を作れていた。初戦から一つ一つのショットも決まっていた。その中でも課題が見えたので、この後しっかりミーティングをして次に向けてまた頑張っていく」と話した。

第７エンドのダブルテイクアウトについては「角度的には当たる位置は見えていたので、あそこはもう思いっきり投げた。いけるという自信があった」と胸を張った。

悲願の五輪出場を目指すフォルティウス。９月の日本代表候補決定戦では、五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレと、ＳＣ軽井沢クとの三つどもえ戦を制し、代表入りを決めた。今秋には２カ月の海外遠征を行い、今大会の試合会場で氷の感触を確認するなど万全の準備を進めてきた。学生時代から数えて５度目の五輪挑戦となる吉村は、「みんなで力を合わせて、残り２つの五輪枠を勝ち取って五輪につなげたい。必ずオリンピアンになって帰ってきます」と意気込んでいた。

◇カーリングのミラノ・コルティナ五輪への道 男子、女子、混合ダブルスの３種目が行われ、それぞれ１０カ国が出場できる直近２大会の世界選手権の成績によって女子は開催国のイタリアを含めて８カ国（カナダ、スイス、韓国、スウェーデン、デンマーク、イギリス、中国）が決まっている。残り２枠は五輪最終予選で争う。１次リーグは出場全８チームが総当たりで戦い、上位３チームによる決勝２試合の結果で決定する。

◇フォルティウス 北海道札幌市を拠点に、２０１１年４月にチームが結成された。１３年五輪世界最終予選を勝ち抜き、１４年ソチ五輪に出場。日本選手権は１５年、２１年、２５年大会を制した。チーム名はラテン語で「より強く」を意味する。１１〜２１年は北海道銀行がスポンサーを務めた。ロゴは緑、青、白の３色を使用した四つ葉のクローバーがモチーフ。それぞれ豊かな木々、大いなる海、そして雪の北海道の大自然を表している。