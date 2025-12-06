山崎樹範、2時間以上煮込んだ“本格手作りおかず”を披露「すごーい」「めちゃくちゃ上手」「レシピ本行きましょうよ」 妻は吉井怜
俳優・吉井怜（43）の夫で俳優の山崎樹範（51）が4日、自身のインスタグラムを更新。2時間以上かけて煮込んだという“手料理”を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「すごーい」「めちゃくちゃ上手」山崎樹範が披露した“ゆで豚”
山崎は投稿で「豚くん茹で豚です。２時間以上コトコト煮込みました。脂身を焼いてみました。胡麻油レモンねぎ塩ダレにていただきました。美味しゅうございました」とコメント。
しっかり脂を落とした豚バラブロックに焼き目をつけ、黄金色に仕上がった断面が食欲をそそる一皿となっている。付け合わせには「明太じゃがバター」と「ブロッコリー」を添えたといい、「煮汁をスープにしたらそれも美味しかったなぁ」と余韻をつづった。
コメント欄には、「購入した物じゃないんですか?!めちゃくちゃ上手じゃないですか 美味しそう〜」「とっても美味しそうに出来上がりましたね！ビールかしら？日本酒かしら？」「手間かけててすごーい 付け合わせもGoodです」「料理上手くていいなぁ」「料理の腕がどんどん上がりますね」「茹で豚さんが光り輝いている」「やっぱ、レシピ本行きましょうよ」「料理チャンネルになってしまいますよ〜でも美味しそうだからいっか」など、称賛と驚きの声が相次いでいる。
