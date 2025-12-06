来年2月に開催されるミラノ・コルティナオリンピック™出場に向けて、カーリングの世界最終予選が日本時間6日にカナダ・ケローナで開幕した。日本代表として男子はSC軽井沢クラブ、女子はフォルティウスが出場（混合ダブルスは14日から行われる）。

【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪まで100日 開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個

この日は女子日本代表（世界ランク5位）がアメリカ代表（同10位）と対戦し、8ー4で勝利。白星スタートとなった。

第1エンドで有利な後攻となった日本は2点を先制、続く第2エンドで2点を奪われすぐに同点とされた。その後、それぞれ得点が入り前半を1点リードで折り返した日本。後半の第9エンドで2点を決め7ー4と3点差とした日本、第10エンドでは1点をブレイクし8ー4で開幕戦を勝利で飾った。

オリンピックには開催国イタリアを含む計男女各10チームが出場。すでに8チームの出場が決まっているため、世界最終予選で残りの2枠を争う。日本は前回の五輪で女子が銀メダルを獲得している。