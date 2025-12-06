7人組ヒップホップグループ、XGのCOCONA（20）が6日、グループの公式インスタグラムで、性自認が男性と女性どちらにも当てはまらない「ノンバイナリー」であることを公表した。

COCONAはこの日が20歳の誕生日で、「20歳という節目を迎えるにあたって、これまで心の奥にあった想いを少しお話ししたく、この文章を書いています」とし、「私はAFAB Transmasculine Non−binaryです」と告白した。

続けて「今年、胸の切除手術を行いました」と明かし、「生まれたときは女性として扱われましたが、自分では女性だとは思っていません。“女性”として見られることには強い違和感があり、自分はもっと男性的な存在として生きています」とつづった。

さらに「今までの私の人生でいちばん難しかったことは、“自分自身を受け入れて認めること”でした。ほんの少しでも自分を受け入れ、0．1歩でも前に進めた今、新しい扉を開けることができました。その扉を開けたことで視野が広がり、物事の見え方や捉え方が変わり、自分に大きな心の成長と勇気を与えてくれました。今では『自分の中にあるものは、ダメなものじゃないんだ』と思えるようになりました」と心境をつづり、「これができたのは、私の話に耳を傾け、寄り添ってくれたメンバーやサイモンさん、そして両親のおかげです。この運命と、出会えたすべての奇跡に、心から感謝しています」と語った。

最後に「この文章が、誰かの心にそっと光をともせますように。そして、私の愛が必要としているすべての人に届きますように」とメッセージをつづった。

XGは22年にデビューした7人組グループ。米ビルボードの各チャートで次々と1位を獲得し、日本人ガールズグループで初めて米ビルボード誌の表紙を飾るなど、めざましい活躍をとげている。今年4月には米最大の音楽フェス「コーチェラ2025」で、同フェス最大規模の屋内ステージで日本人初の大トリを務め、5月には東京ドーム公演を成功させていた。