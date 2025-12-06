「今日好き」小國舞羽、美脚際立つデニムパンツ姿に注目集まる「脚長すぎ」「二度見した」【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた小國舞羽が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】「今日好き」美女「二度見した」圧巻美脚
小國は、ボア素材が特徴的なブルゾンにフレアデニムパンツを合わせたコーディネートで美しい脚を披露。タイトにまとめたヘアスタイルでカジュアルに統一し、堂々とランウェイを闊歩した。このランウェイにネット上では「脚長すぎ」「二度見した」「スタイル抜群」「どの系統も似合っててすごい」などと反響が上がっている。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆小國舞羽、デニムパンツから美脚輝く
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
