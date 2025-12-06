キスマイ宮田俊哉・犬飼貴丈・高杉真宙ら「ロマンティック・キラー」残る8人のキャスト一斉解禁
【モデルプレス＝2025/12/06】女優の上白石萌歌、なにわ男子の高橋恭平、INIの木村柾哉、FANTASTICSの中島颯太がクアトロ主演を務める映画「ロマンティック・キラー」（12月12日公開）より、残る8人のロマンティック男子のキャストが解禁された。
【写真】上白石萌歌＆高橋恭平＆中島颯太、昼間の渋谷にゲリラ降臨
これまで、與那城奨（JO1）、佐藤大樹（FANTASTICS）、藤原丈一郎（なにわ男子）、白濱亜嵐（GENERATIONS）、内藤秀一郎、豊田裕大という、杏子（上白石）にロマンティックを仕掛ける数々のロマンティック男子が解禁されたが、このたび最後のロマンティック男子として、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、倉悠貴、醍醐虎汰朗、犬飼貴丈、西垣匠、ゆうたろう、高杉真宙、矢本悠馬の8人が一斉解禁された。 ただし、誰がどんな役で、どんなシチュエーションで、どうやってロマンティックを仕掛けるのかは、今なお闇の中。今回明らかになった豪華キャスト陣の気になる登場シーンは劇場で確認できる。
合わせて解禁となった「ロマンティック襲来PV 集結編」では、多くの男子生徒に追われ、追い詰められた杏子の姿が。ある日突然現れた魔法使いによって、強制的に押し寄せる“恋愛あるある”なシチュエーションに立ち向かうことになった杏子。総勢17人のロマンティック男子が仕掛けるロマンティック・トラップをすべてぶっ飛ばし、“ロマンティック・キラー”になれるのか。
2018年「LINEマンガ インディーズ」で公開され、「第1回LINEマンガ大賞」で銀賞を受賞。その後、掲載媒体を「ジャンプ＋」に移すと、「第2回ジャンプ縦スクロール漫画賞」にて大賞を受賞した百世渡原作のマンガ「ロマンティック・キラー」。2022年にはNetflixにて、全世界配信でアニメ化もするなど人気を博した。
絶対に恋愛したくないJK（女子高生）に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛け、恋に落ちること間違いなしの胸キュン展開を、ヒロインがぶっ飛ばし続けるという前代未聞の“恋愛（ロマンティック）ぶっ飛ばしコメディ”となっている。（modelpress編集部）
◆宮田俊哉・犬飼貴丈・高杉真宙ら「ロマンティック・キラー」出演
◆映画「ロマンティック・キラー」
