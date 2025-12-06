みちょぱ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/06】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。

◆みちょぱ、スパンコールドレス着こなす


アシンメトリーなデザインのスパンコールのドレスにレッドのタイツを合わせて登場したみちょぱ。前髪をカールさせ、ゴージャスな雰囲気を纏った。

◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」


「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）

