上白石萌音、直筆メモ公開 主題歌務める映画原作への思いに「綺麗な字」「言葉選びが素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/12/06】女優の上白石萌音が12月5日、自身のInstagramを更新。直筆のメモを公開し、話題となっている。
【写真】27歳朝ドラヒロイン「言葉選びが素敵」直筆メモ公開
上白石は「映画『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』本日公開です。主題歌を歌わせていただきました」と公開中の映画「ペリリュー ー楽園のゲルニカー」の主題歌「奇跡のようなこと」を担当したことを報告。「原作を読み終わってすぐ走り書きしたメモの一部を思い切って載せます。よく見て、考えて、誰かと話す、その一歩になりますように」と綴り、ノートの1ページにびっしりと書かれた「人は生きている 人は呆気なく亡くなる でも生きる力もとてもある」という言葉から始まるメモを公開した。
この投稿に、ファンからは「心に響く言葉」「綺麗な字」「言葉選びが素敵」「映画観に行きます」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆上白石萌音、直筆のメモ公開
◆上白石萌音の投稿に反響
