４人組ロックバンド「ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ」のボーカル・吉井和哉が６日、都内で行われた映画「みらいのうた」（エリザベス宮地監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。

恩人であるＵＲＧＨ ＰＯＬＩＣＥ（アーグポリス）のボーカル・ＥＲＯとの４０年ぶりセッションを目指す中で、吉井の病が発覚。そこから２０２４年の東京ドームまでの復活公演までを描いたドキュメンタリー映画となっている。

吉井に３年間密着した同映画。２２年の撮影開始から数か月後に喉頭がんを発症している吉井は「自分が病気と向き合ってる期間でもあったので、正直大変でもあった」と密着期間を振り返った。監督は「５００時間ぐらい撮影時間があった」と明かした。

監督は密着中、「ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ」の仲の良さを感じたというが、吉井は「つかず離れず絶妙な愛人みたいな関係」と笑った。

映画のタイトルにちなみ、未来のイメージを聞かれた吉井は「９０年代の吉井和哉はどっかいっちゃった。あの人じゃないんですよもう僕。それもすごい面白い人生だなと。残りあと１５年ぐらいかなと思ってるんですけど、本編（残りの人生）をどう終わらせるか」と語った。

最後に「自分的にはコメディーだと思っている。ある部分は笑い飛ばして進むしかない。かみ砕いて見て頂ければ」と呼びかけた。