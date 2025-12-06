パーティーにもぴったり！ホットケーキミックスで作れる「シュトーレン」風ケーキ

シュトーレンは、ドイツで生まれた伝統的なクリスマスのお菓子です。バターをたっぷり使った生地にドライフルーツやナッツなどを練り込んで作るため、「作るのが大変そう...」というイメージがありますよね。実は、ホットケーキミックスを使えば、誰でも簡単に作ることができます。今回はクリスマスにピッタリな、子どもも大人もおいしく食べられるシュトーレン風ケーキのレシピを紹介します。

▼焼くまでたった5分！ワンボウルで混ぜて焼くだけの簡単レシピ

▼ラム酒を混ぜれば一気に大人の味に。

スパイスが加わるだけで本格的な味に大変身！お店の味をお家で再現できますよ。



▼数種類のドライフルーツを組み合わせるのがおすすめ

ちょっとしたパーティーの手土産やデザートにぴったりですよ。初めてでも失敗なく作れると好評です。







今回紹介したレシピは、どれも超簡単に作れる手軽さが魅力です。簡単なのに、手が込んで見えるので、ちょっとしたプレゼントにおすすめですよ。ラム酒を加えたり、スパイスを加えたりと、どんな雰囲気に合わせたいかによって味を調整できます。今年のクリスマスは、手作りシュトーレンに挑戦してみてはいかがでしょうか？（TEXT：青木千奈）

画像提供：Adobe Stock