■これまでのあらすじ

共働きで帰宅が遅くなる妻に対し、夫は夕飯ができていないだけで不満を口にし続ける。疲れて帰った妻に向けられるのは、「パートなんだからできるでしょ」といった思いやりのない言葉ばかり。息子の前では父親らしい態度を見せるものの、二人きりになると途端に妻へ厳しい言葉を投げかける。そんな中、妻はトイレで購入した宝くじを再確認し、数字が3億円当選と一致していることを確信。胸の奥で広がったのは、揺るぎない決意だった──「このお金は、絶対に夫には渡さない」。



■遡ること一年前…宝くじの話題は唐突に

■宝くじの購入なんてきっと夫が許してくれない…■ママ友たちは知らない…夫の本性を遡ること一年前。ママ友たちに、よく当たると評判の宝くじ売り場を教えてもらった妻。宝くじの話題で盛り上がる中、「うちは夫が厳しくて、買えないかも…」と苦笑いしながら答えると、ママ友たちはそろって驚いた顔を見せます。それもそのはず。外では誰に対しても愛想がよく、寛容そうに見える夫が、家の中ではまるで別人のように妻へ厳しく当たる――そんな姿を、周囲は誰ひとり知らないのです。(ちなきち)