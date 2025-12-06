※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

年下の同僚・黒沢さんに彼氏ができたと知り、喜ぶ主人公・白山さん。しかし相手は、自分が一年前に合コンで出会い、猛アピールされていた栗田さんだった。同じ合コンに参加していた赤木さんとその話をしていたところ、黒沢さんが物陰からそれを立ち聞き。翌日には不機嫌な態度を取られるが、翌々日には普段通りに戻っていた。



そんな中、黒沢さんの元同僚から「彼女は負けず嫌い」「嫉妬心が強い」と忠告を受ける。一方の黒沢さんは栗田さんとデートするも、白山さんとの関係を隠し続ける姿にモヤモヤを募らせていく。



翌朝、新しい仕事を丁寧に教える白山さんだったが、黒沢さんは「もう一回説明してもらえます？」とずっと不機嫌なまま。「実際にやってみて」と伝えても、「今回は白山さんがやってくれませんか？」と消極的で…。



白山さんの趣味はアクセサリー作りだったんですね！そして、こんな状況が続けば、黒沢さんの機嫌を気にしてしまうのは当然です。今日は“ホワイト黒沢さん”のまま、一日が終わってくれるといいのですが…。(スズ)