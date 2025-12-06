吉住「一生忘れない」若手芸人時代、カラオケの場で助けてくれた“お笑いコンビ”

12月4日（木）に配信されたテレ朝Podcastの番組『ウエストランド・井口と吉住の孤独アジト』。

MCを務める吉住が、最近「ボイトレ（ボイストレーニング）」に通い始めたことと、その背景にある切実な理由、そして過去の感動的なエピソードを明かした。

番組序盤、井口から“習い事”について聞かれた吉住は「ボイトレに行ってる」と告白。「単独（ライブ）とかやるときに変な声の出し方して声枯れちゃったりするのが嫌だ」と、芸人としての切実な悩みを吐露する。

さらに、もうひとつの理由として、「カラオケでやっぱり人を盛り上げたい」という思いがあるという。

かつて番組の打ち上げで歌うことを強要されそうになった際、お笑いコンビ・はなしょー（現在は解散）の2人が「“壁”になってくれて」吉住の代わりに場を盛り上げて守ってくれたことがあった。

吉住は「あの時の義理は一生忘れない」「私も（歌いたくない）子が出てきた時の“壁”になってあげたいっていう気持ちがある」と告白。過去に自分を救ってくれた人のように、今度は自分が誰かを守るためにボイトレに通っているという、熱い想いを打ち明けた。